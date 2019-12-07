Победителей первой "Молодежной премии" назовут 16 декабря в Минске

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония вручения наград победителям Всебелорусского проекта "МП | Молодежная премия - 2019" состоится 16 декабря в минском концертном зале Prime Hall, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель проекта Михаил Серков.

Церемония объединит талантливых и креативных ребят со всей страны и соберет на одной сцене молодых белорусов, которые ярко заявили о себе в уходящем году в ивент-индустрии, музыке, хореографии, дизайне, IT, спорте.

"Премию придумала сама молодежь. Наша творческая команда создала группу "МП | Молодежная премия" в "ВКонтакте", где рассказала о проекте. Весь ноябрь туда поступали заявки, в которых ребята писали, за что им могли бы вручить молодежную премию. Мы также мониторили соцсети, сами искали тех, кто по-хорошему прогремел в этом году в разных сферах. Безусловно, работали с партнерами, подбирали зал, договаривались с исполнителями. Словом, делали все, чтобы проект стал самым главным молодежным событием года. И очень надеемся, что все получится", - рассказал Михаил Серков.

Церемония "МП | Молодежная премия - 2019" пройдет в формате праздничного шоу, в котором выступят популярные исполнители. Однако имена победителей станут известны только во время вручения статуэток. "Мы будем сохранять интригу, волнение, как и отличное настроение, которое организаторы праздничного молодежного шоу гарантируют всем, - это тоже один из элементов шоу-программы. Все должно быть по-настоящему и вызывать искренние эмоции", - отметил руководитель проекта.

Попасть на мероприятие может каждый желающий. Для этого необходимо стать участником группы "МП | Молодежная премия" в "ВКонтакте" либо подписаться на аккаунт проекта в Instagram, где будет проходить розыгрыш билетов. Соорганизатором проекта выступает БРСМ, генеральным партнером - ОАО "Белинвестбанк".-0-