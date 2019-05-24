Победителей правового конкурса на приз имени Спасовича назвали в Минске

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня торжественно наградили победителей ежегодного республиканского конкурса информационных материалов на правовую тематику на приз имени выдающегося юриста белорусского происхождения Владимира Спасовича, передает корреспондент БЕЛТА.

В творческом состязании принимали участие юристы, журналисты, авторы и авторские коллективы, работы которых были опубликованы в печатных СМИ, а также вышли в радиоэфире или на телевидении в 2018 году. На рассмотрение конкурсной комиссии поступило более сотни работ, больше всего в номинации "Нотариат".

В частности, приз в номинации "Следствие" получила редакционная коллегия Следственного комитета за сборник материалов международной научно-практической конференции "Совершенствование следственной деятельности в условиях информатизации", в номинации "Исполнительное производство" - авторский коллектив главного управления юстиции Витебского облисполкома по подготовке научно-популярного издания "Судебный исполнитель на страницах истории (середина XVI века - начало XXI века)". Лучшим в номинации "Адвокатура" стал адвокат юридической консультации Бобруйска Могилевской областной коллегии адвокатов Александр Рыжков, а в номинации "Нотариат" - методист Минской областной нотариальной палаты Белорусской нотариальной палаты Наталья Дмитроченко. Приз в номинации "Право и журналистика" взяла специальный корреспондент отдела журналистских расследований газеты "СБ. Беларусь Сегодня" Светлана Ананич.

Призеров определяла конкурсная комиссия, сформированная из представителей Министерства юстиции, Генпрокуратуры, Верховного суда, Следственного комитета, Национального центра законодательства и правовых исследований, Национального центра правовой информации, Белорусской нотариальной палаты, Белорусской республиканской коллегии адвокатов, Национальной государственной телерадиокомпании, БГУ.

Победители получили статуэтку, олицетворяющую законность и литературный талант. Некоторые участники за наиболее интересные публикации и результативную работу по популяризации права отмечены дипломами.

Основной целью конкурса является содействие повышению правовой культуры граждан, роли и значения права в целом.

Владимир Данилович Спасович - юрист-правовед, адвокат, публицист. В этом году исполнилось 190 лет со дня его рождения.-0-