Победителей республиканских конкурсов юных корреспондентов и фотографов назовут 15 мая в БГУ

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги республиканских конкурсов юных корреспондентов и фотографов для школьников назовут 15 мая в БГУ. Приуроченное к 100-летию вуза и Дню детской журналистики торжественное чествование победителей пройдет на факультете журналистики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В конкурсе корреспондентов приняли участие 60 белорусских школьников. Они состязались в трех номинациях: "Публикация", "Видео- и аудиосюжет", "Блог". Ребята присылали работы, посвященные памятным и историческим местам Беларуси, жителям региона и другим актуальным событиям в жанрах репортажа, интервью, публицистического эссе и др. По итогам были определены 17 обладателей дипломов І, ІІ и ІІІ ступеней.

В конкурсе фоторабот свое творчество представили более 80 учащихся. Юные фотографы присылали снимки на темы "Природа", "Люди" и "Неизвестная Беларусь". Ребята запечатлели живописные места Беларуси - Голубую криницу в Славгородском районе Могилевской области, костел Наисвятейшей Девы Марии в деревне Холхлово Молодечненского района, а также моменты праздника Пасхи. Из числа конкурсантов определены 13 школьников, которых ждут дипломы І, ІІ и ІІІ ступеней. Кроме того, пятеро учащихся отмечены специальным призом жюри.

Во время церемонии чествования откроется выставка фотографий победителей и будет организована экскурсия по факультету журналистики.

Творческие состязания по журналистике организованы факультетом журналистики БГУ при участии Министерства информации, Министерства образования, Белорусского союза журналистов, республиканских и региональных СМИ Беларуси.-0-