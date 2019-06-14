Победителей республиканского фестиваля "Безопасное детство" наградили в Минске

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей республиканского фестиваля "Безопасное детство" наградили в Университете гражданской защиты МЧС в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Фестиваль проходит уже в третий раз. Его основная цель - научить правильным действиям в случае чрезвычайной ситуации самых маленьких жителей страны - воспитанников детских садов. Для педагогов это хорошая возможность улучшить свои профессиональные навыки, отточить мастерство и поделиться наработками с коллегами.

По условиям фестиваля учреждения дошкольного образования представляли свои работы в четырех номинациях: "Уголок безопасности", "Гордимся, что научили", "Дидактическая игра" и "Азбука безопасности", что стало для них отличной возможностью посмотреть на вопросы безопасности с точки зрения творчества. Конкурс проходил в несколько этапов. Первый - районный, затем свое мастерство участники демонстрировали уже в областных и минском городском турах. Победа в них принесла право представлять свой регион на третьем, республиканском этапе. В финале компетентное жюри, в составе которого педагоги и спасатели, выбирало лучших из лучших.

"Для Министерства по чрезвычайным ситуациям формирование с самых юных лет культуры безопасности было и остается приоритетом. И фестиваль "Безопасное детство" - еще один шаг к сотрудничеству всех для достижения этой цели. Наш мир не идеален, и нас окружает множество опасностей, угроз, всевозможных вызовов. Конечно, наиболее уязвимая категория - наши дети, особенно, когда они оставлены без присмотра, - сказал министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко. - Мы благодарны Министерству образования, воспитателям, педагогам учреждений дошкольного образования. По сути мы сегодня уже добились того, что в ближайшее время, наверное, сможем даже в какой-то степени уменьшить нашу профилактическую работу, потому что она активно проводится на местах".

Поучаствовать в торжественной церемонии награждения, а также познакомиться с дидактическими материалами и созданными в рамках фестиваля работами по обучению ОБЖ приехали заведующие столичными детскими садами, а также будущие педагоги и воспитатели - студенты Белорусского государственного педагогического университета. Немаловажно и то, что в церемонии приняли участие и целые семьи - победители в номинации "Гордимся, что научили". Ведь усилиями только педагогов и спасателей, не вовлекая в процесс родителей, невозможно научить маленького человека жить безопасно.

Как отметила первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, система образования постоянно стремится искать новые подходы и методики работы, что в конечном итоге дает возможность обеспечить безопасное детство. "Мы все с вами понимаем, детство - это возможность исследовать, это новый поиск, сказка, фантазия, яркие, красочные впечатления. Вместе с тем от нас, взрослых, зависит то, насколько безопасными будут условия пребывания, в которых находятся наши дети. И здесь важно не только совместное сотрудничество в этом направлении министерств, ведомств, но и взаимодействие педагогов, семей", - подчеркнула она.

Организаторами фестиваля "Безопасное детство" выступают Министерство по чрезвычайным ситуациям и Министерство образования. За годы проведения фестиваля в нем приняли участие почти 3 тыс. детских дошкольных учреждений.-0-