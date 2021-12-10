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10 декабря 2021, 16:59

Победителей республиканского конкурса "Трудовой семестр" наградили в Минске

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10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей республиканского конкурса "Трудовой семестр" наградили сегодня в Минске во время церемонии закрытия третьего трудового семестра, передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественное мероприятие состоялось на базе ЗАО "Атлант" в рамках финала республиканского марафона студенческих отрядов "Молодость. Труд. Единство", посвященного Году народного единства.

"Наш марафон, стартовавший накануне Дня народного единства, подошел к логическому завершению. За эти два месяца символ белорусских студенческих отрядов аист "облетел" всю республику. В городах, районных и областных центрах прошли торжественные закрытия трудового семестра, подведены итоги работы. Сегодня в белорусской столице мы чествовали лучших из лучших", - отметил второй секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Прохоров.

По итогам конкурса "Трудовой семестр" в номинации "Переходящее знамя лучшему студенческому отряду" вручено строительному отряду "Эврика" имени Героя Советского Союза Виктора Ивановича Еронько Полоцкого государственного университета. Стройотряд трудился в Островце на всебелорусской молодежной стройке "Город молодости". Закрытое акционерное общество "Атлант" (генеральный директор предприятия - Дмитрий Соколовский) стало лучшим в номинации "Переходящее знамя лучшей принимающей организации".

В номинации "Лучший педагогический отряд" победу одержали студенческие отряды "Новое поколение" имени Героя Советского Союза Петра Михайловича Гаврилова Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина и "Созвездие" Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, в номинации "Лучший сельскохозяйственный отряд" - отряды "Пущанцы" имени Героя Беларуси Андрея Владимировича Ничипорчика территориального штаба студенческих отрядов Каменецкой районной организации БРСМ и "Поречанка" имени Героя Советского Союза Николая Тихоновича Овчинникова Гродненского государственного аграрного университета.

Первыми в номинации "Лучший экологический отряд" признаны студенческий отряд имени Героя Советского Союза Евгения Макаровича Николаенко территориального штаба студенческих отрядов Чериковского районного комитета БРСМ и отряд имени Виктора Павловича Пуганова ТШСО Кобринской районной организации БРСМ.

Среди строительных отрядов первенство в конкурсе завоевали отряд "Ритм" имени Героя Советского Союза Павла Емельяновича Куприянова Полоцкого государственного университета, а также отряд этого учреждения высшего образования "Зодчие" имени лидера комсомольского движения, первостроителя города Новополоцка Петра Ивановича Блохина.

Лучшим медицинским отрядом признан отряд "Медик" Гродненского государственного медицинского университета, сервисным - "Спасатели" имени Героя Советского Союза Николая Николаевича Силина Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, производственным - участник молодежного производственного трудового проекта "Атлант-2021" отряд "БРУклин" имени Героя Советского Союза Ивана Сидоровича Лазаренко Белорусско-Российского университета.

Кроме того, специальные дипломы, стилизованные золотым строительным мастерком, и ценные подарки вручены лучшим командирам, комиссарам студенческих отрядов, нанимателям, штабам студенческих отрядов и штабам трудовых дел всех уровней - победителям конкурса. В номинации "Лучший областной штаб студенческих отрядов БРСМ" победный пьедестал занял Гродненский областной штаб студенческих отрядов.

Конкурс "Трудовой семестр" проходил в три тура - районный, областной, республиканский. Главной целью проекта стало определение рейтинга студенческих отрядов и принимающих организаций, а также стимулирование штабов студенческих отрядов БРСМ к совершенствованию профессиональной деятельности.

Студотрядовское движение - одно из ведущих направлений деятельности Белорусского республиканского союза молодежи. В 2021 году Республиканский штаб студенческих отрядов трудоустроил 33 538 человек в составе 2383 студенческих отрядов, реализовал ряд республиканских молодежных трудовых проектов, среди которых строительный - "Город молодости" (всебелорусская молодежная стройка в Островце), производственный - "Атлант-2021" в Минске, сельскохозяйственный - "Толочин" в Толочине и другие.-0-

Фото Оксаны Манчук

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