4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей республиканского конкурса "Женщина года" наградят 21 марта в Минске, сообщила сегодня журналистам член Президиума Белорусского союза женщин, депутат Палаты представителей Марина Ленчевская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конкурс "Женщина года" - это знаковое событие, которое в этом году мы будем проводить в 12-й раз. Мы выявляем и поощряем самых достойных представительниц прекрасного пола. Участвуют именитые спортсменки, многодетные мамы, руководители предприятий и женщины, которые посвятили свою жизнь реализации идеалов БСЖ. Конкурс мы планируем провести 21 марта в Малом зале Дворца Республики", - рассказала Марина Ленчевская.

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