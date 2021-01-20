Победителей республиканской молодежной премии наградят 22 января в Минске

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 20 января 2021
Минск Переменная облачность -11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:42 Кочанова: встреча со студентами БГУ прошла в формате трехчасового открытого диалога Общество
17:34 Автомобильное топливо в Беларуси с 21 января дорожает на 1 копейку Экономика
17:30 Соцсети годами предоставляли Трампу платформу для распространения лжи и ненависти - глава МИД ФРГ В мире
17:27 Помощь вне расписания, или О буднях соцработника Лилии Слуцкой Регионы
17:24 В здании в центре Мадрида произошел взрыв В мире
17:14 Установлена автор призывов к насилию над милиционерами Происшествия
17:06 Жителя Лунинецкого района приговорили к 6 годам 8 месяцам колонии за избиение знакомого Происшествия
16:55 Зачем России третья вакцина от COVID-19 и стоит ли бояться прививок Общество
16:52 Финал республиканского конкурса "Студент года" состоится 28 января в Минске Общество
16:31 Выставка к 135-летию со дня рождения композитора Алексея Туренкова проходит в Академии музыки Афиша
16:30 В Гродненском районе устанавливаются обстоятельства смерти двух мужчин Происшествия
16:18 Установлены сбытчики "липового" сливочного масла отечественных брендов Происшествия
16:15 Беларусь и Китай активно поддерживают друг друга во всех сферах взаимодействия Общество
16:14 Семашко на заседании Комиссии по экономическим вопросам представил концепцию председательства Беларуси в СНГ Экономика
16:10 В Беларуси объем транзитных товаров за три года вырос почти на 7% Экономика
16:05 Житель Гродно извинился за оскорбление милиционера в соцсети Происшествия
16:00 Документы о предоставлении статусов наблюдателя и партнера ОДКБ вступили в силу Политика
15:59 Победителей республиканской молодежной премии наградят 22 января в Минске Общество
15:58 Белорусский союз женщин дал старт акции к Году народного единства Общество
15:48 Работы по реставрации и консервации замков в Крево, Гольшанах и Новогрудке в 2021 году продолжатся Регионы
15:44 Ученые БГУ разработали уникальный комплекс для дистанционного зондирования Земли Технологии
15:31 Захарова назвала политизированным решение лишить Минск чемпионата мира по хоккею В мире
15:29 Компьютерный томограф появится в Рогачевской ЦРБ Регионы
15:27 Польская авиакомпания LOT уволит около 300 сотрудников из-за последствий пандемии В мире
15:24 Выставка Президентской библиотеки знакомит с историей по страницам отрывных календарей Культура
15:23 Странам ЕАЭС нужно эффективно координировать усилия в борьбе с коронавирусом - Путин В мире
15:17 В Брагинском районе минивэн сбил двух стоявших на обочине пешеходов Происшествия
15:11 В Минской области особое внимание уделят переселению из ветхого и аварийного жилья Регионы
14:59 Беларусь ограничивает ввоз птицы из Краснодарского края из-за птичьего гриппа Экономика
14:57 Плательщикам транспортного налога в 2021 году нужно будет внести авансовый платеж до 15 декабря Общество
Все новости
Все новости
Общество
20 января 2021, 15:59

Победителей республиканской молодежной премии наградят 22 января в Минске

Новости темы "Молодежная политика Беларуси"
Игорь Петришенко: В Беларуси на реализацию молодежной политики до 2025 года направят Br15,2 млн
В "Зубренке" стартовали первые учебные смены 2021 года

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония награждения победителей республиканской молодежной премии 2020 года состоится 22 января в концертном зале Prime Hall в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель проекта Михаил Серков.

"Офлайн-ивент соберет в столице лучших молодых белорусов, которые своими достижениями в области культуры, искусства, науки, спорта, индустрии фото, моды и красоты, блогосферы заявили о себе в 2020 году, - сказал Михаил Серков. - Лонг-лист "Молодежной премии 2020" составил 2300 заявок. Наибольшее количество заявок поступило от спортсменов и музыкантов".

Имена победителей в основных номинациях Sport, Science, Music, Dance, Production, Extreme, Photo и дополнительных Special (Fashion, Blog и YouthUnion) станут известны во время церемонии награждения победителей.

"Церемония погрузит гостей и участников праздника в атмосферу космоса, технологий искусственного интеллекта и виртуальной реальности. К слову, в этом году у МП появились имя, голос и даже собственный сайт", - отметил руководитель проекта.

Гостями и участниками торжественной церемонии станут ее многочисленные соискатели, номинанты и победители. "Каждый получил личное приглашение. Кроме того, пригласительные билеты вручены ста счастливчикам посредством победы в розыгрыше в аккаунтах МП "ВКонтакте" и Instagram. "В начале мероприятия гости подпадут в "Welcome-зону", где их ожидают яркость от digital-мира, трендовые сеты от топовых DJ, множественные фотолокации и увлекательные VR аттракционы. Любой желающий с помощью 3D-технологий сможет нанести на руку временный татуаж с фирменным знаком премии. Безусловно, ни одно масштабное событие не обходится без помощи команды волонтеров. Молодежная MP-Team окажет каждому гостю внимание и поможет решить любую задачу", - добавил Михаил Серков.

Грандиозное молодежное действо пройдет с соблюдением масочного режима и санитарно-эпидемиологических требований. -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минск молодежь
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Наталья Кочанова. Фото из архива Кочанова: встреча со студентами БГУ прошла в формате трехчасового открытого диалога
Фото из архива Зачем России третья вакцина от COVID-19 и стоит ли бояться прививок
Фото из архива Финал республиканского конкурса "Студент года" состоится 28 января в Минске
Фото из архива Беларусь и Китай активно поддерживают друг друга во всех сферах взаимодействия
Елена Богдан Белорусский союз женщин дал старт акции к Году народного единства
Фото из архива Плательщикам транспортного налога в 2021 году нужно будет внести авансовый платеж до 15 декабря
Главное
Александр Субботин, Александр Лукашенко и Виталий Дрожжа "Восстановили утраченное в бытность СССР" - Лукашенко оценил развитие лесного хозяйства в Беларуси
Кочанова: встреча со студентами БГУ прошла в формате трехчасового открытого диалога
Правительство утвердило госпрограмму "Массовая информация и книгоиздание" до 2025 года
Благотворительной карточке Белагропромбанка "Прикосновения" – 3 года!
Топ-новости
Беларусь и Китай активно поддерживают друг друга во всех сферах взаимодействия
В ЕЭК оценивают год председательства Беларуси в ЕАЭС как плодотворный
Беларусь с тревогой наблюдает за эрозией системы международных соглашений в области разоружения - МИД
Стимулом развития малых городов и сел будет обеспечение нуждающихся жильем без очереди - Быков
В Беларуси установили таксы за засорение окружающей среды отходами
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1778 пациентов с COVID-19, выписаны 2292
Автомобильное топливо в Беларуси с 21 января дорожает на 1 копейку
Парламентарии обсудили модельное законотворчество в Союзном государстве
ФПБ рассказала об итогах мониторинга цен
Захарова назвала политизированным решение лишить Минск чемпионата мира по хоккею
Плательщикам транспортного налога в 2021 году нужно будет внести авансовый платеж до 15 декабря
Белорусский союз женщин дал старт акции к Году народного единства
Беларусь на инаугурации Байдена будет представлять руководитель посольства
Улучшение качества жизни населения будет приоритетом для Беларуси в новой пятилетке - эксперт
МАРТ предлагает обсудить проект указа по госзакупкам
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.