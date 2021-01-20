Победителей республиканской молодежной премии наградят 22 января в Минске

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония награждения победителей республиканской молодежной премии 2020 года состоится 22 января в концертном зале Prime Hall в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель проекта Михаил Серков.

"Офлайн-ивент соберет в столице лучших молодых белорусов, которые своими достижениями в области культуры, искусства, науки, спорта, индустрии фото, моды и красоты, блогосферы заявили о себе в 2020 году, - сказал Михаил Серков. - Лонг-лист "Молодежной премии 2020" составил 2300 заявок. Наибольшее количество заявок поступило от спортсменов и музыкантов".

Имена победителей в основных номинациях Sport, Science, Music, Dance, Production, Extreme, Photo и дополнительных Special (Fashion, Blog и YouthUnion) станут известны во время церемонии награждения победителей.

"Церемония погрузит гостей и участников праздника в атмосферу космоса, технологий искусственного интеллекта и виртуальной реальности. К слову, в этом году у МП появились имя, голос и даже собственный сайт", - отметил руководитель проекта.

Гостями и участниками торжественной церемонии станут ее многочисленные соискатели, номинанты и победители. "Каждый получил личное приглашение. Кроме того, пригласительные билеты вручены ста счастливчикам посредством победы в розыгрыше в аккаунтах МП "ВКонтакте" и Instagram. "В начале мероприятия гости подпадут в "Welcome-зону", где их ожидают яркость от digital-мира, трендовые сеты от топовых DJ, множественные фотолокации и увлекательные VR аттракционы. Любой желающий с помощью 3D-технологий сможет нанести на руку временный татуаж с фирменным знаком премии. Безусловно, ни одно масштабное событие не обходится без помощи команды волонтеров. Молодежная MP-Team окажет каждому гостю внимание и поможет решить любую задачу", - добавил Михаил Серков.

Грандиозное молодежное действо пройдет с соблюдением масочного режима и санитарно-эпидемиологических требований. -0-