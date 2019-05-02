Победителей телевизионного фестиваля армейской песни "Звезда" наградили в Минске

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей XXІІ телевизионного фестиваля армейской песни "Звезда" наградили в Минске, гала-концерт прошел сегодня в Центральном Доме офицеров. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

Три этапа отбора в номинациях "Исполнители военно-патриотической песни", "Авторы-исполнители", "Вокальные группы и ансамбли" и "Исполнители армейской песни" прошли в 2018 году. Отобранные певцы приняли участие в финальном концерте. Сегодня профессиональное жюри определило победителей.

Гран-при в номинации "Исполнители военно-патриотической песни" досталось прапорщику Алексею Сергееву - старшему инструктору, солисту оркестра 51-й гвардейской артиллерийской бригады. Лучшим признан вокально-инструментальный ансамбль "103-й регион" 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. В номинации "Авторы-исполнители" первую премию получил рядовой Сергей Пилипук - оператор группы контроля командно-технического узла батальона управления 8-й радиотехнической бригады ВВС и войск ПВО. Инженер-технолог отдела модернизации авиационной техники 558-го авиационного ремонтного завода Юлия Терешко стала победительницей в номинации "Исполнители армейской песни".

Специальную премию за вокальное мастерство получил ученик средней школы №4 Костюковичей Иосиф Никитенко, за популяризацию произведений военно-патриотической направленности - Лариса Константинова, преподаватель отдела социально-гуманитарных дисциплин Минского суворовского военного училища, а за профессионализм и оригинальность постановки концертного номера - ученик брестской гимназии №3 Кирилл Машевский и Анна Лысая из средней школы №35 Бреста.

В соответствии с решением жюри переходящий приз министра обороны был вручен командованию Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

Телевизионную версию гала-концерта зрители смогут увидеть 9 мая и 3 июля в эфире телеканала "Беларусь 3". Учредителями фестиваля являются Министерство обороны, Национальная государственная телерадиокомпания и Министерство культуры.-0-