Победителей третьего сезона детского конкурса "Талент краіны" назовут 15 декабря

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей третьего сезона детского конкурса "Талент краіны" телеканала ОНТ назовут 15 декабря, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь телеканала Светлана Тихонова.

"Очередной сезон проекта "Талент краіны" близится к завершению. В финал вышли 10 лучших номеров. Имена победителей в двух возрастных группах (младшая - 5-10 лет, старшая - 11-15 лет) назовут 15 декабря. Они получат главный приз - Br2,5 тыс. от специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. Остальным участникам вручат по Br1 тыс. Кроме того, детей ждут подарки от партнеров проекта: ноутбуки, сертификаты на отдых, портативные колонки, сладости и многое другое", - рассказала Светлана Тихонова.

В финале будут представлены вокальные композиции, виртуозное исполнение на музыкальных инструментах, хореография, цирковое искусство. "За выступлением юных артистов родители и наставники будут наблюдать из специальной комнаты. Авторитетное жюри возглавляет ректор Белорусской государственной академии музыки, председатель совета специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи Екатерина Дулова. Ведущие третьего сезона грандиозного телепроекта - Евгений Булка и Надежда Клементенок", - отметила пресс-секретарь.

Телеверсию финала можно увидеть 15 декабря в 14.45 в эфире ОНТ.

Масштабный общереспубликанский детский телевизионный конкурс "Талент краіны" организован при поддержке специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, Министерства культуры и Белорусской государственной академии музыки. -0-