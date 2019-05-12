Победителей XIII сезона конкурса проектов Social Weekend назовут 16 мая в Минске

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей XIII сезона конкурса социальных проектов Social Weekend назовут 16 мая в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

На конкурс Social Weekend в этом сезоне пришло 383 заявки со всей страны. Были проекты в сфере культуры, экологии, здравоохранения, инфраструктуры городов и деревень.

После народного голосования, в котором участвовали более 25 тыс. человек, в четвертьфинал прошло 50 проектов. Команды обучались у практикующих маркетологов, проектных менеджеров, бизнес-аналитиков, чтобы трансформировать свою идею в полноценный работающих проект.

В финал прошли 15 команд. В числе инициатив-финалистов - идея создания мануфактуры в Зельве для производства экологической бумаги из тростника, мобильное приложение по раздельному сбору мусора, устройство для мониторинга мелких частиц в воздухе.

В жюри финала организаторы пригласили представителей исполнительной и законодательной власти страны, международных некоммерческих организаций, меценатов. Специальный гость - летчик-космонавт Олег Новицкий.

Вход на финал свободный по предварительной регистрации на сайте.

Призовой фонд нынешнего сезона - более Br75 тыс.

Республиканский конкурс социальных проектов Social Weekend существует более пяти лет. За это время было представлено свыше 3 тыс. уникальных идей. Преимущество Social Weekend - открытость для любых проектов и их быстрой реализации в любом уголке страны. За все время благодаря конкурсу инициативы получили поддержку более чем на $300 тыс. в эквиваленте.-0-