23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителем конкурса инновационных проектов БГУ стал автор инициативы SexEd, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"Автором проекта является третьекурсник факультета социокультурных коммуникаций Артур Корбут. В команду разработчиков также вошли второкурсница факультета международных отношений БГУ Алина Самойленко и практикующий психолог, выпускница БГПУ им.М.Танка Мила Ведрова", - рассказали в пресс-службе.

Актуальность инициативы обусловлена отсутствием профессиональной подготовки семьи в области полового воспитания детей. Курс SexEd ориентирован на родителей, испытывающих определенное смущение и стеснение при обсуждении этих вопросов и желающих выстроить доверительные отношения с детьми-подростками.

В настоящее время в Беларуси семьям предлагаются только индивидуальные консультации психологов и сексологов. Особенностью курса является комплексный подход в обучении грамотно вести беседу на анатомо-физиологические и социально-психологические темы с детьми. "Программа включает 12 записанных лекций по изучению психосексуального развития, гендерной идентичности и экспрессии, отношений с детьми во время их первой влюбленности. Слушателям предложат выполнить теоретические и практические задания. Участники программы смогут обменяться мнениями с другими родителями и психологом, а также при необходимости обратиться за профессиональной консультацией в чат поддержки", - отметили в вузе.

SexEd будет размещен на обучающей платформе GetCourse. Запуск пилотной версии планируется в январе 2021 года.

"Артур Корбут с инициативой SexEd признан победителем конкурса инновационных проектов БГУ INNSTART BSU. В качестве вознаграждения автор проекта получил финансовую поддержку от НТП "Унитехпром БГУ" и возможность участия в акселерационной программе компании KrokIT", - добавили в пресс-службе.-0-