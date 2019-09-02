Победителем Олимпийского урока стала команда белорусской биатлонистки Динары Алимбековой

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителем Олимпийского урока "Знание - сила!", который прошел сегодня в НОК Беларуси, стала команда "Мастера" белорусской олимпийской чемпионки-2018 по биатлону Динары Алимбековой, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

"Мастера" получили от судей 35 баллов. На втором месте расположилась сборная "Гребцы" под руководством пятикратной чемпионки мира по гребле Марины Литвинчук (31). Третье место заняла команда "Лидер", которую возглавлял олимпийский чемпион по гребле на каноэ Александр Богданович (31).

Олимпийский урок в этом году прошел в необычном формате: участники мероприятия сражались за победу в интеллектуальном турнире. Учащиеся минских школ и белорусские спортсмены были разделены на 15 команд. Вопросы касались олимпийского движения и роли белорусов в нем.

Турнир проводился в семь туров, каждый из которых состоял из семи вопросов. За правильный ответ на вопрос в первых шести турах начислялся один балл. В случае неправильного ответа баллы не начислялись. Последний, седьмой тур, блиц-опрос, проводился по особым правилам.

Все ученики, принявшие участие в уроке, получили Олимпийские дневники, которые специально разработаны НОК Беларуси при поддержке Минобразования к новому учебному году.-0-