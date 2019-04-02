Нет, это не розыгрыш! Первая реакция победителей на выигрыш денег и машин от "Евроопт"!

Если вчера, 1 апреля, вся страна судорожно проверяла, действительно ли у них белая спина, то сегодня очень многие белорусы замерли в ожидании заветного звонка из студии игры "Удача в придачу!" : как обычно, во вторник "Евроопт" вновь разыграл призы среди своих покупателей. Уже в 114-й раз!

Так что вчера были розыгрыши несерьезные, а сегодня – розыгрыш очень даже серьезный: не каждый день выпадает колоссальная удача выиграть, например, огромные деньги. Алле Гладкой из Жодино Минской области повезло особенно – она стала обладательницей 100 000 рублей! Благодаря обычной покупке в "Евроопт"! Удачу покупательнице принесла популярная белорусская певица, актриса и телеведущая Александра Гайдук. С легкостью, но не без волнения звездная гостья достала 7 шаров из лототрона, которые сформировали выигрышный код, принадлежавший Алле Гладкой.

К сожалению, дозвониться главной счастливице этого тура во время прямой трансляции розыгрыша не удалось. Но радостную новость Алле Гладкой уже, без сомнений, сообщили. А уже в четверг самая удачливая покупательница получит свой приз во время торжественной церемонии награждения победителей 114-го тура в минском "Е-сити" на улице Денисовской, 8!

Следующий гость розыгрыша 114-го тура игры "Удача в придачу!" жить не может без смеха. Еще бы! Ведь это его профессия! Сегодня стендап-комик, ведущий и организатор праздников, участник трех сезонов "Comedy Баттл" и финалист "Comedy Баттл. Суперсезон" на ТНТ, участник проекта "Рассмеши комика" Леша Корень вновь "продуцировал смех". На сей раз – смех радости, в игре "Удача в придачу!" иначе не бывает. Первый из трех разыгранных сегодня автомобилей "Джили Эмгранд Х7" благодаря комику сегодня выиграла Валентина Колмачева, молодая мама из Гомеля!

Новость застала победительницу, когда та как раз забирала ребенка из школы.

- Вы что, шутите? – не поверила Валентина. - Очень неожиданно, если честно, буду рада, если это действительно так. Конечно, внедорожник мне очень пригодится!

Немного позже, уже во время видеозвонка, счастливица смогла увидеть свой новенький автомобиль. И… запрыгала от радостных эмоций! Вместе с победительницей радовалась и вся ее семья.

- Надо валидол уже кому-то подавать от счастья, – в шутку и всерьез отметила Валентина.

В 89-м туре игры "Удача в придачу!" HR-менеджер в IТ-компании Ксения Рубинова из Минска выиграла автомобиль – красивый, просторный, белоснежный. Как известно, задача HR-менеджеров – подбирать подходящих людей для работы в компании, но в нашей игре человек предполагает, а удача и только удача – располагает. Ксении Рубиновой выпала миссия свести удачу и одного из участников игры. И это ей удалось! Еще один внедорожник сегодня выиграла Юлия Карчевская-Даньшина, сотрудник страховой компании из Минска.

Выигрыш Юлии наилучшим образом подтвердил известное правило игры: больше кодов – больше шансов! В финале розыгрыша автомобиля на него претендовали всего два игрока: у одного из них был 1 игровой код, а у Юлии – 9. Неудивительно, что удача проявила благосклонность именно к ней!

О своей победе счастливица узнала, когда находилась в бассейне вместе с ребенком. Причем, как оказалось, первыми Юлию успели поздравить близкие.

- Я, наверное, машину выиграла?! – все же переспросила победительница.

А ее белоснежную искреннюю улыбку благодаря видеозвонку могли видеть все зрители розыгрыша.

- Совсем не ожидала, что выиграю, хотя и всегда участвовала, – продолжила Юлия Карчевская-Даньшина. – Мне очень приятно! Ура!

А вот бухгалтер из Минска Наталия Бовтрукевич еще очень ярко помнит, каково это – быть победителем. Неделю назад эта покупательница "Евроопт" праздновала победу в 113-м туре игры, когда она выиграла автомобиль. "Евроопт" убежден: радости много не бывает. А посему передавать ее надо "горяченькой": от победителя – победителю. Сегодня Наталия Бовтрукевич прибыла в студию игры, чтобы определить обладателя еще одного "Джили Эмгранд", который достался Елене Зуевой, учителю начальных классов из Минска.

Новость о победе застала минчанку, когда она как раз собиралась… в "Евроопт" за покупками. Символично!

- Я недавно 5 рублей выиграла, - сходу сообщила Елена, узнав, что ей звонят из студии игры "Удача в придачу!" .

Но услышав, что выиграла автомобиль, даже опешила от радости:

- Это не шутка, это правда? – воскликнула она. - Ой, спасибо! Ура, ура, ура!

А потом на радостях примчалась вместе с мужем прямо в "Е-сити" где проходил розыгрыш призов, чтобы лично увидеть выигранный автомобиль и убедиться в своей победе.

- Выигрыш машины для меня это просто шок, - призналась Елена Зуева. - Оказывается, удача в придачу существует!

Победительница оценила свой внедорожник не только снаружи, но и изнутри.

- Здорово, мне нравится. Удобная, красивая, машина, - поделилась она впечатлениями, по-хозяйски присев на пассажирское сиденье и осмотрев салон. – Что могу пожелать остальным? Самое главное, надо верить и покупать продукты в "Евроопт", и тогда удача в придачу улыбнется и вам!

Сегодня "Евроопт" разыграл еще и нешуточные деньги: два приза по 50 000 рублей. Один из этих призов разыграл стендап-комик Леша Корень. И хотя его профессия обязывает делать розыгрыши в юмористическом смысле этого слова, к розыгрышу 50 000 рублей гость студии подошел весьма серьезно: сумма-то солидная. Так что этот вечер, да и ближайшие дни пройдут на позитиве у Дмитрия Еременко, истопника из поселка Вишенский Гомельского района. С таким-то призом!

- Жена смотрела телевизор, выбежала на улицу и сказала, что я выиграл 50 000 рублей! – воскликнул этот победитель, ответив на звонок в прямом эфире из студии игры.

У Дмитрия семья, маленький ребенок, так что крупная денежная сумма более чем кстати, без сомнений, она поможет молодой семье решить многие вопросы!

Второй приз в 50 000 рублей помог разыграть минчанин Николай Кистень, который несколько недель назад выиграл главный приз 111-го тура игры "Удача в придачу!" . Нет, Николай не отдал половину выигранной им же суммы – все выигрыши остаются у победителей целиком. Так, уже в ближайшие дни свой приз в 50 000 рублей заберет Евгения Карбовская, повар в школьной столовой из агрогородка Бабиничи Витебского района. И мама троих детей!

- Это правда? – не сразу поверила победительница, узнав, что выиграла 50 000 рублей.

Впрочем, видеозвонок позволил быстро развеять все сомнения – свой чемодан с деньгами счастливица увидела собственными глазами!

- Конечно, деньги мне нужны, очень! Я строю дом, и очень-очень надо! – искренне заверила Евгения Карбовская. - Спасибо большое!

Но это еще далеко не все "удачные" события сегодняшнего дня! Уже в интернет-эфире были разыграны более 10 000 других призов. Сразу отметим, что все призы розыгрыша от 500 рублей будут перечислены победителям на СТАТУСкарты.

Поскольку карта является совместным проектом Статусбанка и сети "Евроопт", она объединяет возможности банковской карты и дисконтной карты "Е-плюс". Владелец СТАТУСкарты может получать скидки во всех магазинах "Евроопт" и более чем 1500 магазинах-партнерах программы лояльности "Е-плюс" по всей стране, участвовать в игре "Удача в придачу!" , а также до 45 дней бесплатно пользоваться овердрафтом, получать возврат до 1,5% стоимости своих безналичных покупок и доход на остаток собственных средств в размере 3% годовых. Подробнее – на сайте statuskarta.by.

Ну а еще как раз вчера начался 115-й тур игры. Ровно через неделю, 9 апреля, среди покупателей магазинов "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" будут вновь разыграны – огромная денежная сумма в 100 000 рублей, два денежных приза по 50 000 рублей, 3 автомобиля, а также более 10 000 других призов. В розыгрыше примут участие все игровые коды, которые покупатели названных магазинов соберут с 1 по 7 апреля. Судьба суперпризов 115-го тура игры "Удача в придачу!" определится в столичном ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8. Наблюдать за розыгрышем можно также в прямом эфире телеканала ОНТ или на сайте evroopt.by и на официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях.

Сделайте шаг навстречу своей удаче, это просто: достаточно захватить хотя бы один из многочисленных "товаров удачи" и предъявить при расчете дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту. Быть может, ровно через неделю именно ваша покупка станет счастливой. Пусть удача не пройдет мимо вас!

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