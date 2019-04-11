Победители конкурса "Спортивное право в Республике Беларусь" названы в НОК

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победители и лауреаты девятого конкурса "Спортивное право в Республике Беларусь" названы сегодня в Национальном олимпийском комитете во время международной научно-практической конференции "Спортивные споры современности в Республике Беларусь и за рубежом", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первую премию за лучшую работу юриста в спортивной сфере получил заместитель председателя Белорусской федерации современного пятиборья Леонид Денисенко. В номинации "Лучшая работа юриста, не работающего в спортивной сфере" победил ведущий юрисконсульт ООО "Флекс-н-ролл" Филипп Ольховка. В номинации "Лучшая студенческая работа" первой стала студентка четвертого курса БГУ Елизавета Кабельская.

В международной конференции "Спортивные споры современности в Республике Беларусь и за рубежом" принимают участие специалисты из Беларуси, России, Украины и Швейцарии. Директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года", генеральный секретарь НОК Беларуси Георгий Катулин поприветствовал участников и отметил важность и актуальность обсуждаемых тем. "Белорусский республиканский союз юристов и Национальный олимпийский комитет тесно сотрудничают с 2010 года. За этот период наши взаимоотношения значительно расширились", - отметил он. Георгий Катулин сориентировал ведущих белорусских юристов на разработку нормативных правовых актов, программ, которые смогут привести в соответствие белорусское и международное законодательство в сфере проведения крупных спортивных соревнований.

В НОК состоялась также презентация учебного пособия "Спортивное право Республики Беларусь", под редакцией профессора Виктора Каменкова. По словам автора, учебное пособие может стать настольной книгой для тех, кто интересуется проблемами правового регулирования профессиональной деятельности в спорте.-0-