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Победители республиканской премии "Лидер-2018" - настоящие флагманы белорусской экономики

Общество 11.12.2018 | 09:30
Премия "Лидер потребительского рынка" Новости темы Премия "Лидер потребительского рынка"
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Организаторы ежегодной республиканской премии "Лидер потребительского рынка" в своей беседе с корреспондентом БЕЛТА подвели итоги конкурса нынешнего года.

Предприятия-победители - это "соль земли белорусской", отметил в своем выступлении во время финальной церемонии вручения призов сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов.

"И я не могу с ним не согласиться, - говорит председатель оргкомитета премии, глава Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. - Это премия для лидеров, которые многократно подтвердили свой статус. Посмотрите, названия предприятий говорят сами за себя. Мы празднуем по-европейски, строго и в то же время шикарно".

Почему "соль земли белорусской"? "Все просто - это те компании, которые производят реальный продукт, те, кто является основой, те, кто является фундаментом. Можно много говорить о новой экономике, о биткоинах и блокчейнах, но любая новая экономика строится на фундаменте экономики традиционной. В основе всего лежит производство. Чем более прочен этот фундамент, тем устойчивее здание всей нашей экономики", - отмечает Сергей Балыкин.

По словам организаторов премии, оргкомитет и экспертный совет "делали ставку действительно на флагманов белорусской экономики, не забывая и малые предприятия, которые, безусловно, тоже могут считаться лидерами - в какой-то своей рыночной нише".

Лауреаты премии получают право обозначать свои товары специальным, стильным и запоминающимся знаком. Это ромб красного цвета, стилизованный под элементы белорусского орнамента. "Это подчеркивает белорусское происхождение товара, ставшего на основных рынках нашей страны синонимом качественного продукта, - говорит Сергей Балыкин. - Это наша принципиальная позиция - использование в знаке премии национальной белорусской символики. Мы сознательно защитили товарный знак премии именно на белорусском языке, поскольку полагаем исключительно важным его использование в бизнесе. Мы хотим показать, что белорусский язык это не только язык культуры, фольклора, искусства, он может находить свою нишу и в бизнесе, помогать делать товары узнаваемыми и привлекательными. Пока, конечно, белорусского языка в бизнесе не так много, но мы постепенно, без лишнего навязывания, содействуем тому, чтобы белорусский язык проявлялся и как язык бизнеса".

Ежегодная республиканская премия "Лидер потребительского рынка" учреждена в 2015 году группой компаний "Медиа Партнер", успешно работающей в Республике Беларусь более десяти лет, при поддержке Ассоциации малого и среднего предпринимательства, бизнес-ассоциаций, СМИ.

За время ее существования лауреатами премии стали более 100 белорусских предприятий. Многие обладатели премии удостоены ее не один раз, что свидетельствует о стабильно высоком качестве их товаров и услуг.

Лауреаты премии определяются экспертным советом, состоящим из ведущих представителей бизнес-сообществ, органов государственной власти, масс-медиа и науки.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить на сайтах www.mybest.by и www.lpr.by, а также по телефонам:

+375-17-282-53-62, +375-44-753-20-33.

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