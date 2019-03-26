Счастливый 113-й тур! 100 000 рублей от "Евроопт" выиграла покупательница из Минска

Этого дня ждали многие! А именно более 697 тысяч покупателей магазинов "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл", которые с 18 по 24 марта собирали игровые коды 113-го тура игры
Впрочем, самой "сладкой" победа оказалась для Татьяны Щеголевой из Минска, которая выиграла сегодня суперприз 113-го тура игры
- Да вы что? - изумленно спросила победительница, услышав о выигрыше грандиозной денежной суммы.
Конечно, в такие невероятные перемены в жизни сложно поверить сразу. Но игра
История победы Татьяны Николаевны обязательно пополнит копилку невероятных историй победителей игры
Радостную новость победительница встретила рядом с мужем. На звонок со студии игры Наталия ответила с радостным смехом. И это даже еще не узнав о своем выигрыше!
- Я оптимист по жизни, - пояснила она свою реакцию.
Но услышав о том, что стала обладательницей новенького внедорожника, все же сразу не поверила:
- Это не розыгрыш? – поинтересовалась счастливица.
А немного позже во время видеозвонка призналась:
- Чувствую радость огромную, счастье, вот наконец-то и мне повезло, удача мне улыбнулась!
Благодаря видеосвязи победительница смогла тут же увидеть и оценить свой новенький внедорожник. И призналась, что уже успела получить множество поздравлений.
- Уже и родственники, и друзья, и подруги, и с работы девочки позвонили, - рассказала она.
Следующую гостью сегодняшнего розыгрыша точно знает вся страна. Обаятельная и жизнерадостная Анжелика Пушнова, певица и ведущая телеканала ОНТ, не только завораживает своим пением, но и заряжает оптимизмом с экранов телевизоров. Татьяне Стрельченко, маме в декретном отпуске из Светлогорска Гомельской области, сегодня повезло особенно: она получила три в одном – и заряд оптимизма, и наслаждение от пения Анжелики Пушновой, и свой выигрыш в игре
Бурю эмоций этой победительницы благодаря видеозвонку в прямом эфире могли видеть все зрители розыгрыша.
- Спасибо! – от души благодарила она, счастливо улыбаясь, а вместе с ней радовалась и маленькая дочка. Еще у Татьяны есть сын. Так что семейный внедорожник этой молодой маме очень кстати!
Третий автомобиль помог разыграть Петр Якимович – индивидуальный предприниматель из Минска. В 86-м туре Петр выиграл автомобиль, а о своей победе узнал, когда находился на шиномонтаже. Очень вовремя! Эстафету побед Петр Якимович передал Наталии Дедковой, пенсионерке из Минска.
Как оказалось во время звонка в прямом эфире, победительница – большая поклонница игры
- Наконец-то я выполнила поручение своего мужа – он мне поручил к летнему сезону туристическому выиграть "Джили", – в шутку и всерьез призналась Наталия Ивановна.
Сегодня вечером два участника игры
Звонок из студии игры в прямом эфире застал победительницу по дороге с работы домой. А трудится минчанка государственным строительным инспектором.
- Спасибо, я не верю! – такой была первая реакция на новость о победе. – Хотя меня знакомые, которые передачу смотрят, уже поздравляли с этим выигрышем.
Видеозвонок во время интернет-эфира Евгения Юркова встретила уже в кругу семьи дома.
- Вся семья в сборе, все радуются! – поделилась она.
Вторую кругленькую сумму сегодня "передавали" по еще одной эстафете побед. Разыграть 50 000 рублей в студию игры прибыл Владислав Новацкий из Гродно. Неделю назад молодой человек стал счастливым обладателем нового автомобиля. Ну, а выигрышный победный код, который сегодня вытащил из лототрона Владислав, принадлежит Клавдии Русинович, начальнику производственно-технологического отдела из Марьиной Горки Пуховичского района.
- Конечно, эти деньги мне очень пригодятся, – с радостным смехом призналась победительница, когда ей сообщили о выигрыше.
Еще бы – разве 50 000 рублей могут быть лишними? Впрочем, как ими лучше распорядиться, еще предстоит хорошенько подумать.
- Потратим на ремонт квартиры, машины, дачи… Еще даже не придумали, - призналась Клавдия Георгиевна.
Интернет-трансляция продолжила розыгрыш 113-го тура игры
Поскольку карта является совместным проектом СтатусБанка и сети "Евроопт", она объединяет возможности банковской карты и дисконтной карты "Е-плюс". Владелец СТАТУСкарты может получать скидки во всех магазинах "Евроопт" и более чем 1500 магазинах-партнерах программы лояльности "Е-плюс" по всей стране, участвовать в игре
А пока победители 113-го тура принимают поздравления с выигрышем, вовсю идет начисление игровых кодов 114-го тура, который стартовал вчера.
Розыгрыш текущего, 114-го тура, состоится на следующей неделе, 2 апреля, когда среди покупателей магазинов "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" вновь будут разыграны три крупные суммы: одна в 100 000 рублей и две по 50 000 рублей, три автомобиля, а также более 10 000 других денежных призов. Правила игры остаются прежними: за каждые 10 рублей в чеке с "товаром удачи" и применением дисконтной карты "Е-плюс" или СТАТУСкарты начисляется один игровой код, каждый из которых может оказаться победным.
Новый тур – новые победители! Кому повезет через неделю? Покажет время! Не пропустите трансляцию розыгрыша 114-го тура игры
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