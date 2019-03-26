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Счастливый 113-й тур! 100 000 рублей от "Евроопт" выиграла покупательница из Минска

Общество 26.03.2019 | 19:52

Этого дня ждали многие! А именно более 697 тысяч покупателей магазинов "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл", которые с 18 по 24 марта собирали игровые коды 113-го тура игры "Удача в придачу!". Неделя пролетает незаметно, и по традиции во вторник радостное "Ура!" раздается по всей стране, ведь сегодня более 20 000 участников игры узнали вкус победы.

Впрочем, самой "сладкой" победа оказалась для Татьяны Щеголевой из Минска, которая выиграла сегодня суперприз 113-го тура игры "Удача в придачу!": 100 000 рублей! Звонкой мелодией приземлилась в дом Татьяны весть о победе, ведь ее счастливый игровой код помогла определить композитор, педагог, председатель союза композиторов Беларуси Елена Атрашкевич!

- Да вы что? - изумленно спросила победительница, услышав о выигрыше грандиозной денежной суммы.

Конечно, в такие невероятные перемены в жизни сложно поверить сразу. Но игра "Удача в придачу!" тур за туром доказывает: мечты сбываются. А для этого достаточно просто делать свои обычные покупки, и не забывать про "товар удачи"!

История победы Татьяны Николаевны обязательно пополнит копилку невероятных историй победителей игры "Удача в придачу!", прямо как история Елены Михайленко из Минска, которая в 98-м туре выиграла автомобиль. Как оказалось, супруг этой победительницы много лет назад выиграл автомобиль в одной из лотерей, а спустя годы так же повезло и Елене. Теперь же благодаря минчанке на одного счастливчика стало больше: автомобиль "Джили Эмгранд Х7" в 113-м туре выиграла еще одна жительница столицы - бухгалтер Наталия Бовтрукевич.

Радостную новость победительница встретила рядом с мужем. На звонок со студии игры Наталия ответила с радостным смехом. И это даже еще не узнав о своем выигрыше!

- Я оптимист по жизни, - пояснила она свою реакцию.

Но услышав о том, что стала обладательницей новенького внедорожника, все же сразу не поверила:

- Это не розыгрыш? – поинтересовалась счастливица.

А немного позже во время видеозвонка призналась:

- Чувствую радость огромную, счастье, вот наконец-то и мне повезло, удача мне улыбнулась!

Благодаря видеосвязи победительница смогла тут же увидеть и оценить свой новенький внедорожник. И призналась, что уже успела получить множество поздравлений.

- Уже и родственники, и друзья, и подруги, и с работы девочки позвонили, - рассказала она.

Следующую гостью сегодняшнего розыгрыша точно знает вся страна. Обаятельная и жизнерадостная Анжелика Пушнова, певица и ведущая телеканала ОНТ, не только завораживает своим пением, но и заряжает оптимизмом с экранов телевизоров. Татьяне Стрельченко, маме в декретном отпуске из Светлогорска Гомельской области, сегодня повезло особенно: она получила три в одном – и заряд оптимизма, и наслаждение от пения Анжелики Пушновой, и свой выигрыш в игре "Удача в придачу!" – новенький автомобиль!

Бурю эмоций этой победительницы благодаря видеозвонку в прямом эфире могли видеть все зрители розыгрыша.

- Спасибо! – от души благодарила она, счастливо улыбаясь, а вместе с ней радовалась и маленькая дочка. Еще у Татьяны есть сын. Так что семейный внедорожник этой молодой маме очень кстати!

Третий автомобиль помог разыграть Петр Якимович – индивидуальный предприниматель из Минска. В 86-м туре Петр выиграл автомобиль, а о своей победе узнал, когда находился на шиномонтаже. Очень вовремя! Эстафету побед Петр Якимович передал Наталии Дедковой, пенсионерке из Минска.

Как оказалось во время звонка в прямом эфире, победительница – большая поклонница игры "Удача в придачу!" и розыгрыши смотрит регулярно. Правда, сегодня к ней приехали внуки, так что в хлопотах она даже забыла включить телевизор. И звонок из студии игры стал для нее большим сюрпризом. Впрочем, как выяснилось, победу в этой семье ждали уже давно!

- Наконец-то я выполнила поручение своего мужа – он мне поручил к летнему сезону туристическому выиграть "Джили", – в шутку и всерьез призналась Наталия Ивановна.

Сегодня вечером два участника игры "Удача в придачу!" стали богаче на 50 000 рублей. Достойная сумма для реализации многих планов! Одну из таких кругленьких сумм помог разыграть Игорь Денисов, заслуженный артист Республики Беларусь, актер Национального академического театра имени Янки Купалы. Кажется, совсем скоро Евгения Юркова из Минска запланирует поход в театр – отблагодарить Игоря Денисова аплодисментами за свою победу!

Звонок из студии игры в прямом эфире застал победительницу по дороге с работы домой. А трудится минчанка государственным строительным инспектором.

- Спасибо, я не верю! – такой была первая реакция на новость о победе. – Хотя меня знакомые, которые передачу смотрят, уже поздравляли с этим выигрышем.

Видеозвонок во время интернет-эфира Евгения Юркова встретила уже в кругу семьи дома.

- Вся семья в сборе, все радуются! – поделилась она.

Вторую кругленькую сумму сегодня "передавали" по еще одной эстафете побед. Разыграть 50 000 рублей в студию игры прибыл Владислав Новацкий из Гродно. Неделю назад молодой человек стал счастливым обладателем нового автомобиля. Ну, а выигрышный победный код, который сегодня вытащил из лототрона Владислав, принадлежит Клавдии Русинович, начальнику производственно-технологического отдела из Марьиной Горки Пуховичского района.

- Конечно, эти деньги мне очень пригодятся, – с радостным смехом призналась победительница, когда ей сообщили о выигрыше.

Еще бы – разве 50 000 рублей могут быть лишними? Впрочем, как ими лучше распорядиться, еще предстоит хорошенько подумать.

- Потратим на ремонт квартиры, машины, дачи… Еще даже не придумали, - призналась Клавдия Георгиевна.

Интернет-трансляция продолжила розыгрыш 113-го тура игры "Удача в придачу!": сегодня было разыграно еще более 20 000 других денежных призов. Кстати, все денежные суммы от 500 рублей (а значит, и 50 000, и 100 000 рублей) будут перечислены победителям на СТАТУСкарты от ОАО "СтатусБанк".

Поскольку карта является совместным проектом СтатусБанка и сети "Евроопт", она объединяет возможности банковской карты и дисконтной карты "Е-плюс". Владелец СТАТУСкарты может получать скидки во всех магазинах "Евроопт" и более чем 1500 магазинах-партнерах программы лояльности "Е-плюс" по всей стране, участвовать в игре "Удача в придачу!", а также до 45 дней бесплатно пользоваться овердрафтом, получать возврат до 1,5% стоимости своих безналичных покупок и доход на остаток собственных средств в размере 3% годовых. Подробнее – на сайте statuskarta.by.

А пока победители 113-го тура принимают поздравления с выигрышем, вовсю идет начисление игровых кодов 114-го тура, который стартовал вчера.

Розыгрыш текущего, 114-го тура, состоится на следующей неделе, 2 апреля, когда среди покупателей магазинов "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" вновь будут разыграны три крупные суммы: одна в 100 000 рублей и две по 50 000 рублей, три автомобиля, а также более 10 000 других денежных призов. Правила игры остаются прежними: за каждые 10 рублей в чеке с "товаром удачи" и применением дисконтной карты "Е-плюс" или СТАТУСкарты начисляется один игровой код, каждый из которых может оказаться победным.

Новый тур – новые победители! Кому повезет через неделю? Покажет время! Не пропустите трансляцию розыгрыша 114-го тура игры "Удача в придачу!" 2 апреля в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by и на официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях. А лучше приходите смотреть шоу в столичный ТРЦ "Е-сити" на Денисовскую, 8, где царят невероятные эмоции: счастье и радость от побед не могут не зарядить позитивом! А может, вы увидите свою победу воочию?

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