"Для нас это такая радость, что вы не представляете!" 100 000 рублей выиграла пенсионерка из Минска

Пока многие то ли в шутку, то ли всерьез откладывают важные дела на "после майских", игра
Вот и сегодня, 30 апреля, удача встретилась на пути тысяч счастливчиков, которые в период с 22 по 28 апреля собрали игровые коды 118-го тура.
Покупка Валентины Малей, пенсионерки из Минска, "выстрелила" особенно метко: она выиграла 100 000 рублей! Победный код, принесший победу Валентине Владимировне, помогла определить художественный руководитель Молодежного театра эстрады, главный режиссер концертных программ в спортивной деревне II Европейских игр 2019 года Владислава Артюковская.
- Конечно, играю, кто ж выиграть не мечтает? – резонно спросила победительница, когда ей дозвонились из студии игры
Но разве легко поверить в выигрыш 100 000 рублей? Поэтому первым вопросом счастливицы было:
- Это не шутка?
По словам победительницы, их семья покупки в "Евроопт" делает постоянно.
- Вы знаете, для нас это такая радость, что вы не представляете. Просто нет слов! Я всю жизнь работала, дочку одна растила. Впервые за 70 лет что-то выиграла, – не скрывала эмоций она.
Уже в четверг, 2 мая, Валентина Малей в числе других главных победителей 118-го тура получит выигранный приз в минском "Е-сити" и сможет полностью убедиться в своей удаче!
Не менее яркую победу празднует и Оксана Зарецкая, врач из Бреста. Повод великолепный: она выиграла 50 000 рублей, и этой суммы хватит на осуществление многих заветных желаний. Доказательство этому – минчанин Сергей Прохорчук, который неделю назад выиграл точно такую же сумму, а сегодня прибыл в студию игры в столичном ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8, чтобы передать эстафету удачи.
- Спасибо, спасибо большое, - только и могла повторять Оксана Владимировна, услышав о выигрыше крупной суммы. А эмоции на ее лице говорили лучше любых слов.
Три внедорожника "Джили Эмгранд Х7", которые целую неделю дожидались встречи со своими обладателями прямо у "Е-сити", сегодня "выяснили", куда же отправятся на майские праздники. Разумеется, туда, где проживают их новые хозяева!
Первое авто уедет в город Молодечно Минской области к пенсионерке Ольге Матейко. А курс новенькому "Джили" задал начальник управления по маркетингу дирекции II Европейских игр Максим Кошкалда.
- Ну конечно, выиграть мечтала! – не стала скромничать Ольга Аркадьевна, когда узнала, по какому поводу ей звонят из студии игры
Чуть позже, во время видеозвонка, Ольга Матейко смогла увидеть выигранный автомобиль.
- Какой красивый! – счастливо улыбаясь, оценила она.
Второй "Джили Эмгранд Х7" выиграла София Кравцова, сотрудник больницы из Витебска. Чудесное событие в такой весенний день! Отдельная благодарность – Татьяне Ермаковой, победительнице 116-го тура, которая определила судьбу этого авто.
- Вы шутите? – таким был первый вопрос победительницы, когда она узнала о своем выигрыше во время видеозвонка из студии игры.
София Евгеньевна была в шоке и растерянности, что ей так повезло.
- Очень счастлива, прямо не верится! – призналась она.
А по дорогам поселка Михановичи Минского района будет ездить "Джили", выигранный Юлией Свирид, которая работает кассиром в магазине "Евроопт". И за более чем три года игры
- Уже звонки идут, все поздравляют, - рассказала эта счастливица во время видеозвонка в прямом эфире. – Мы не ожидали этого выигрыша! У меня трое сыновей.
Что ж, большой семьей практичный внедорожник точно пригодится!
Также сегодня вечером "Евроопт" в 118-м туре игры
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119-й тур игры начался вчера, а розыгрыш его призов состоится точно по расписанию – 7 мая. Место встречи остается прежним: столичный ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8, а трансляцию розыгрыша в 18:20 можно будет увидеть в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by и на страницах "Евроопт" в социальных сетях.
Пусть большие выходные обернутся для вас большим праздником удачи!
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