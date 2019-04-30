"Для нас это такая радость, что вы не представляете!" 100 000 рублей выиграла пенсионерка из Минска

Пока многие то ли в шутку, то ли всерьез откладывают важные дела на "после майских", игра "Удача в придачу!" не признает таких задержек – побеждать, так строго по расписанию!

Вот и сегодня, 30 апреля, удача встретилась на пути тысяч счастливчиков, которые в период с 22 по 28 апреля собрали игровые коды 118-го тура.

Покупка Валентины Малей, пенсионерки из Минска, "выстрелила" особенно метко: она выиграла 100 000 рублей! Победный код, принесший победу Валентине Владимировне, помогла определить художественный руководитель Молодежного театра эстрады, главный режиссер концертных программ в спортивной деревне II Европейских игр 2019 года Владислава Артюковская.

- Конечно, играю, кто ж выиграть не мечтает? – резонно спросила победительница, когда ей дозвонились из студии игры "Удача в придачу!" в прямом эфире.

Но разве легко поверить в выигрыш 100 000 рублей? Поэтому первым вопросом счастливицы было:

- Это не шутка?

По словам победительницы, их семья покупки в "Евроопт" делает постоянно.

- Вы знаете, для нас это такая радость, что вы не представляете. Просто нет слов! Я всю жизнь работала, дочку одна растила. Впервые за 70 лет что-то выиграла, – не скрывала эмоций она.

Уже в четверг, 2 мая, Валентина Малей в числе других главных победителей 118-го тура получит выигранный приз в минском "Е-сити" и сможет полностью убедиться в своей удаче!

Не менее яркую победу празднует и Оксана Зарецкая, врач из Бреста. Повод великолепный: она выиграла 50 000 рублей, и этой суммы хватит на осуществление многих заветных желаний. Доказательство этому – минчанин Сергей Прохорчук, который неделю назад выиграл точно такую же сумму, а сегодня прибыл в студию игры в столичном ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8, чтобы передать эстафету удачи.

- Спасибо, спасибо большое, - только и могла повторять Оксана Владимировна, услышав о выигрыше крупной суммы. А эмоции на ее лице говорили лучше любых слов.

Три внедорожника "Джили Эмгранд Х7", которые целую неделю дожидались встречи со своими обладателями прямо у "Е-сити", сегодня "выяснили", куда же отправятся на майские праздники. Разумеется, туда, где проживают их новые хозяева!

Первое авто уедет в город Молодечно Минской области к пенсионерке Ольге Матейко. А курс новенькому "Джили" задал начальник управления по маркетингу дирекции II Европейских игр Максим Кошкалда.

- Ну конечно, выиграть мечтала! – не стала скромничать Ольга Аркадьевна, когда узнала, по какому поводу ей звонят из студии игры "Удача в придачу!" . – Ура-а-а!

Чуть позже, во время видеозвонка, Ольга Матейко смогла увидеть выигранный автомобиль.

- Какой красивый! – счастливо улыбаясь, оценила она.

Второй "Джили Эмгранд Х7" выиграла София Кравцова, сотрудник больницы из Витебска. Чудесное событие в такой весенний день! Отдельная благодарность – Татьяне Ермаковой, победительнице 116-го тура, которая определила судьбу этого авто.

- Вы шутите? – таким был первый вопрос победительницы, когда она узнала о своем выигрыше во время видеозвонка из студии игры.

София Евгеньевна была в шоке и растерянности, что ей так повезло.

- Очень счастлива, прямо не верится! – призналась она.

А по дорогам поселка Михановичи Минского района будет ездить "Джили", выигранный Юлией Свирид, которая работает кассиром в магазине "Евроопт". И за более чем три года игры "Удача в придачу!" это лишь 13-й суперприз, выигранный сотрудниками холдинга. А "спровоцировал" Юлию на победу солист группы "PROвокация" Марк Войтко!

- Уже звонки идут, все поздравляют, - рассказала эта счастливица во время видеозвонка в прямом эфире. – Мы не ожидали этого выигрыша! У меня трое сыновей.

Что ж, большой семьей практичный внедорожник точно пригодится!

Также сегодня вечером "Евроопт" в 118-м туре игры "Удача в придачу!" разыграл еще более 10 000 других призов. При этом все денежные суммы от 500 рублей и выше будут перечислены победителям на СТАТУСкарту. Это совместный проект Статусбанка и сети "Евроопт", который объединяет возможности банковской карты и дисконтной карты "Е-плюс".

Оформляется и обслуживается СТАТУСкарта бесплатно. Ее владелец может получать скидки во всех магазинах "Евроопт" и более чем 1600 магазинах-партнерах, а также до 45 дней бесплатно пользоваться овердрафтом, получать возврат до 1,5% стоимости своих безналичных покупок и доход на остаток собственных средств в размере 3% годовых.

Но и это еще не все хорошие новости! Вчера в магазинах "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" стартовала новая интересная акция, приуроченная ко II Европейским играм – "Команда Плюш". Взрослые и дети могут собрать свою коллекцию плюшевых талисманов! Каждый из зверьков команды – а всего их 7 – это чемпион в одном из видов спорта. Все герои живут в больших ярких керамических кружках. Капитан "Команды Плюш" – лисенок Лесик, талисман II Европейских игр. Мягкие игрушки в кружках выдаются абсолютно бесплатно в обмен на фишки, которые можно получить, совершая покупки.

Всю информацию об условиях акции, мобильных играх "Команда Плюш", персонажах, товарах-партнерах акции можно найти на сайте teamplush.by . Поселилась веселая команда и в социальных сетях: следить за новостями акции и приключениями героев можно на страницах "Евроопт Кидс" в "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Инстаграм".

Сбор фишек акции "Команда Плюш" за покупки в "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" или "ГиперМолл" в любом случае обеспечивает и начисление игровых кодов игры "Удача в придачу!" . Разумеется, при условии включения в покупку хотя бы одного "товара удачи". Также стоит помнить и об использовании при расчете дисконтной карты "Е-плюс" или СТАТУСкарты.

119-й тур игры начался вчера, а розыгрыш его призов состоится точно по расписанию – 7 мая. Место встречи остается прежним: столичный ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8, а трансляцию розыгрыша в 18:20 можно будет увидеть в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by и на страницах "Евроопт" в социальных сетях.

Пусть большие выходные обернутся для вас большим праздником удачи!

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