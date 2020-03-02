Победителями и призерами московской олимпиады по программированию стали 15 белорусских школьников

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителями и призерами московской олимпиады по программированию "Технокубок" стали 15 белорусских школьников, сообщил БЕЛТА тренер по спортивному программированию, педагог дополнительного образования "Клуба юных пожарных г.Мозыря" Алексей Борунов.

Очный заключительный этап олимпиады прошел 1 марта на 17 площадках семи стран - России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Украины. Всего в отборах участвовали более 4,5 тыс. школьников, на финал по результатам четырех отборочных раундов приехали 578 ребят. Им нужно было в течение трех часов решить 8 алгоритмических задач. Разработанные программы отправлялись через интернет в автоматическую систему тестирования на платформе Codeforces. Выше в таблице результатов оказывался тот, кто верно написал наибольшее количество программ и сдал их на проверку раньше других.

Дипломами олимпиады награждены 144 участника, 15 из них - школьники Беларуси. Дипломами I степени отмечены Сергей Процкий, Лицей БГУ, и Станислав Дамасевич, "Клуб юных пожарных г.Мозыря".

Дипломов II степени удостоены Андрей Костяной, гимназия №51 г.Гомеля, Андрей Мищенко и Егор Кучар, "Клуб юных пожарных г.Мозыря".

Дипломами III степени награждены Ярослав Борисов, гимназия №8 г.Витебска, Павел Санкин, Денис Логунов, Владислав Анохов, Лицей БГУ, Константин Смирнов, Юлия Дроздова, гимназия №1 г.Витебска, Антон Керножицкий, гимназия №2 г.Могилева, Антон Харрасов, гимназия №10 г.Гомеля, Максим Шишков, средняя школа №41 г.Витебска, и Даниил Забавский, гимназия №10 г.Минска.

Среди организаторов олимпиады - Московский физико-технический институт и Московский государственный технический университет имени Баумана. В этом учебном году состязание вошло в перечень олимпиад школьников и имеет первый уровень, дающий право победителям и призерам соревнования получить льготы при поступлении во многие высшие учебные заведения России.-0-