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13 января 2021, 14:21

Победителями республиканского литературного конкурса "БрамаМар" стали 11 студентов БГУ

Фото из архива
Фото из архива

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одиннадцать студентов БГУ стали победителями X Республиканского литературного конкурса студентов и школьников "БрамаМар". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Конкурс среди студентов прошел в пяти номинациях: "Поэзия", "Проза", "Драматургия", "Критика" и "Перевод". Школьникам предлагались первые две категории. Работы оценивало жюри в составе известных белорусских литераторов, критиков и журналистов. Всего на конкурс было прислано 146 работ. Победителями признаны 33 молодых автора.

Гран-при завоевали второкурсница факультета журналистики БГУ Ксения Зарецкая и школьник из Мяделя Никита Балюк. Девушка представила семь прозаических и четыре поэтических произведения, где затронула темы любви, семьи и творчества. Никита Балюк написал фантастический рассказ на белорусском языке о пришельцах и оформил его своими иллюстрациями.

Победителями в номинации "Поэзия" стали студенты факультета журналистики БГУ второкурсники Елизавета Орлова, Валерия Гаврукович, Виктория Трифонова и Роман Годун, третьекурсница Екатерина Тарасова, студентка 3-го курса Юридического колледжа БГУ Анна Лашук, четверокурсница физического факультета БГУ Вероника Станевич и студентка 5-го курса биологического факультета БГУ Яна Кремень. Лучшими в этой номинации также признаны Янина Ревяко и Ольга Никитенко из Минска. Лучшими среди школьников стали Валерия Бакланова (Гомель), Евгения Мороз (Минск), Максим Нехвядович (Мядель), Виктория Кохановская, Анна Коршун, Савва Вишейко (Гродно) и Наталья Дроздова (Могилев).

В номинации "Проза" победу одержали студентки факультета журналистики БГУ второкурсница Валерия Гаврукович и третьекурсница Екатерина Тарасова, студентка 3-го курса филологического факультета БГУ Ульяна Зяткина, а также Ксения Лысенко (Витебск) и Алена Манкевич (Минск). Победителями в номинации "Драматургия" названы Антонина Камельчик (Минск) и Елена Поливенок (Гродно), в категории "Перевод" лучшими стали работы студентки 3-го курса филологического факультета БГУ Дарьи Талалаевой и Ольги Никитенко (Минск), а в номинации "Критика" победу одержала Анна Плаван (Гродно).

Среди школьников лучшими прозаиками названы Валерия Бринчук, Анна Кершис, Никита Солтан, Сергей Ивашков (Минск), Наталья Аникович, Валерия Баранова (Орша), Виктория Кохановская, Елена Поливенок (Гродно), Марат Крупко (Солигорск).

Награждение победителей пройдет с 20 по 29 января.

Республиканский литературный конкурс "БрамаМар" впервые прошел в 2010 году. Его инициаторами выступили студенты кафедры литературно-художественной критики факультета журналистики БГУ. В 2018 году конкурсу официально присвоен статус республиканского. Ежегодно его участниками становятся более 300 талантливых школьников и студентов из всех регионов Беларуси. Конкурс направлен на развитие творческого потенциала молодежи. Организаторы - кафедра литературно-художественной критики, Министерство информации и издательский дом "Звязда".-0-

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