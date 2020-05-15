Победителями заключительного этапа республиканской олимпиады стали 233 участника

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителями заключительного этапа республиканской олимпиады по 18 учебным предметам стали 233 участника. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве образования.

Всего в заключительном этапе республиканской олимпиады, который проходил с 11 по 14 мая, приняли участие 504 учащихся 11-х классов из всех регионов Беларуси и Лицея БГУ. Победителям будут предоставлены льготы при зачислении в вузы в соответствии с Правилами приема лиц для получения высшего образования I ступени, утвержденными указом Президента от 7 февраля 2006 года №80.

В 2020 году заключительный этап республиканской олимпиады проводился по обновленным правилам. В частности, олимпиадные задания разрабатывались в Республиканском институте контроля знаний (РИКЗ), доставка олимпиадных заданий к местам проведения заключительного этапа осуществлялась фельдъегерской службой, было организовано сканирование выполненных участниками олимпиадных заданий после завершения каждого тура и передача их в РИКЗ. Определены условия аннулирования результатов выполнения олимпиадных заданий. В состав жюри не входили педагогические работники, которые принимали участие в подготовке команд и участников республиканской олимпиады.-0-