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19 марта 2021, 10:55

Победительниц конкурса "Женщина года - 2020" наградят в Минске 20 марта

19 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Церемония награждения победительниц XIII Республиканского конкурса БСЖ "Женщина года - 2020" состоится в Минске 20 марта. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан.

Конкурс проводится общественным объединением для поощрения женщин, добившихся выдающихся успехов в различных сферах в течение года.

"Каждая из победительниц - лидер в своем деле, ответственный за работу, коллектив, свою семью. Они готовы передавать свой опыт и знания, способствовать формированию гражданственности и патриотизма", - подчеркнула Елена Богдан.

На церемонии будут названы победители в семи номинациях. Так, в категории "Успешный руководитель" были представлены женщины-руководители, внесшие значительный вклад в развитие производства продукции и услуг, личностного и профессионального потенциала женщин, создавшие благоприятные условия труда на производстве и в других сферах деятельности и внесшие вклад в развитие женского движения в регионе.

Елена Богдан уточнила, что в номинации "Активная гражданская позиция" будут названы руководители организационных структур БСЖ, которые участвуют в формировании гражданственности и патриотизма, отстаивают идеалы и принципы государственной политики, активно развивают женское движение.

Номинация "Сердце отдаю людям" - для работниц системы здравоохранения, заслуживших признание и уважение коллег и пациентов, женщин-педагогов, достигших высоких результатов в воспитании детей и молодежи.

В категории "Материнская слава" будут названы многодетные матери (в том числе воспитывающие приемных детей), матери, вырастившие детей, которые добились значительных достижений на международном уровне.

"Хозяйка села" - для тех, кто внес значительный вклад в развитие малой родины, сельскохозяйственного производства и переработки продукции, агроэкотуризма, социальной инфраструктуры и местного самоуправления.

В номинации "Духовность и культура" отмечаются женщины, способствующие развитию духовно-нравственного потенциала общества, занимающиеся благотворительностью, в том числе волонтерством.

В этом году по инициативе президиума Белорусского союза женщин была также учреждена номинация "Женщина-легенда".

У конкурса есть своя история, традиции и развитие. Так, номинации "Активная гражданская позиция" и "Сердце отдаю людям" введены впервые. Как подчеркнула Елена Богдан, неизменным остается одно - повышение социального статуса женщин и привлечение внимания к общественной значимости их роли в жизни общества и страны.

Всего в конкурсе приняли участие более 360 женщин, 47 из которых стали победителями. Финалы областных туров проходили в регионах с участием местного руководства и женского актива.

Основная задача республиканского конкурса - отметить важность роли женщин в современном обществе, их вклад в социально-экономическое и гуманитарно-культурное развитие страны, формирование гражданственности и патриотизма, здоровье нации, воспитание детей.-0-

Фото Алины Гришкевич

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