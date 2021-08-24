Почему мультисчетовую карту Банка БелВЭБ стоит оформить каждому

Безусловно, многие из нас не задумывались, по какому курсу пересчитают покупку за границей. И переплачивали из-за курсовых разниц, испытывали на себе ограниченность размера кошелька из-за множества карт и мучительно вспоминали ПИН-код каждой из них.









• Это ваша одна карточка на все счета – один "пластик" в кошельке;

• Это ваш один ПИН-код для запоминания;

• Это ваша существенная экономия на курсовых разницах;

• Это безопасность ваших средств от действий мошенников за счет возможности переключить карточку к счету без остатка или с минимальным балансом.

Как работает карта

При оплате покупок или услуг с мультисчетовой картой Банка БелВЭБ вы можете "переключать" ее между своими счетами в белорусских рублях, долларах США и евро за пару секунд прямо в мобильном приложении UP. Например, делая покупки на AliExpress, можно переключить карту к счету в долларах США, а путешествуя по Европе – к счету в евро. Ведь при списании евро со счета в евро не будет валютно-обменной операции, и вы будете точно уверены в своих расходах.





Желая купить или обменять валюту по выгодному курсу (а именно такой установлен для Интернет-банка и мобильного приложения UP), вы можете воспользоваться переводом между своими счетами на одной карте.

Как оформить мультисчетовую карту

1. Скачайте мобильное приложение UP Банка БелВЭБ, подключитесь к одному из пакетов услуг линейки "ВСЕ" ("Все оптимально", "Все премиально", "Все по максимуму") и закажите мультисчетовую карту с доставкой на дом;





2. Дополнительно бесплатно в приложении откройте счета в нужных валютах;





3. Заберите карту в почтовом ящике и активируйте ее в любом банкомате страны.





Стоимость ежемесячного обслуживания зависит от выбранного пакета услуг и при выполнении определенных условий (зачисления на счет, остаток средств, активный расчет в магазинах и др.) может не взиматься.







Позвоните в контакт-центр Банка БелВЭБ по телефону (+375 17) 215-61-15 или 205 (с мобильного) и узнайте о дополнительных преимуществах мультисчетовой карты.

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