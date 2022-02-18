Почему нужно идти на референдум? Позиция замглавы Администрации Президента

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель главы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА рассказала, почему нужно идти на референдум.

"Как минимум, на референдум идти надо, потому что затрачены государственные деньги на его проведение. А это наши деньги, это бюджет. И в ряде стран даже установлена ответственность за то, что люди не приходят голосовать, вплоть до ограничений при получении кредитов, при получении каких-то льгот и преференций. И такое требование справедливо, потому что в основе лежит экономика, - сказала Ольга Чуприс. - Кроме того, даже с идеологической точки зрения: как не идти, если это твоя страна? Если ты часть этой страны. Тебе, может быть, не надо, а соседу - нужно. Пойди - помоги соседу. Может, он нуждается в том, чтобы у него были дополнительные возможности обратиться в Конституционный суд, к примеру, с конституционной жалобой. Может быть, он сидит и ждет этого момента. Это тоже дополнительная возможность защиты своих прав".

Замглавы Администрации Президента подчеркнула: "Не всегда нужно думать только о себе. Нужно думать о себе как о члене общества. И раз уж мы единый народ, то думаю, мы должны вместе пойти и проголосовать".-0-