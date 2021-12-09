Почему подписка на электронные версии газет и журналов становится все более популярной

С каждым годом растет спрос на электронные версии печатных изданий. Все больше людей предпочитают читать прессу в своем телефоне или на компьютере. Происходит это, как правило, постепенно. Сначала люди покупают отдельные номера любимых газет и журналов на сайте belkiosk.by. Затем осваиваются и, когда приходит время, оформляют подписку на электронные версии изданий на доступный период.

Электронная версия издания полностью соответствует его печатной версии. При этом имеет преимущества цифрового формата: скорость доставки, удобство чтения, простота хранения и постоянная доступность.

Вслед за физическими лицами подписку на электронные версии изданий осваивают и организации различных форм собственности. Сначала в крупных городах, затем и в небольших населенных пунктах.

Уже на протяжении ряда лет предприятия в нашей стране успешно используют электронный формат в своей работе.

Подписка на издания в электронном виде стала еще более актуальной в условиях пандемии коронавируса. Она соответствует рекомендациям Министерства здравоохранения Республики Беларусь по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) (п.п. 2.1.4).

И все же чтение прессы – это регулярная процедура и потому – привычка. Для тех, кто привык читать прессу в бумажном виде, электронный формат едва ли заменит традиционную форму изданий.

А для тех, кто привык к получению информации из телефонов и компьютеров, электронные версии газет и журналов являются более удобной и понятной формой.

Именно увеличение времени взаимодействия людей со своими смартфонами и компьютерами и формируемые привычки ведут к росту спроса на электронные версии газет и журналов.

Ознакомиться с Каталогом газет и журналов и оформить подписку на первое полугодие 2022 года вы можете на сайте belkiosk.by.

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