Почему создаются исторические мифы?

Наше смутное информационное время породило немало тем для внимательного изучения, вот уж действительно: потомкам нашим в назидание. Одна из них - мифологизация общественного сознания. В особенности много сейчас говорят об исторической памяти, и вот здесь разгорелась настоящая интеллектуальная (ну или с претензией на это) битва. Профессиональные историки и любители прошлого, политики и просто общественники, журналисты и эксперты увлечено спорят о многом, но чаще о нарисованных флагах и исторической правде, подтверждая уж точно лишний раз вынужденное пленение дочери Геродота служителями одной из древнейших профессий. Информационная война, никуда не денешься, война смыслов.

Но интересна ее природа.

Несколько лет тому назад автор этих строк проводил экскурсию для бобруйских школьников в музее Боевой славы 5-й гвардейской танковой армии. Это знаменитое соединение - ее воины покрыли себя бессмертной славой в сражениях Великой Отечественной, освобождали нашу столицу - Минск.

Дети с интересом разглядывали экспонаты, слушали рассказы о воинах-танкистах. Но вот в какой-то момент их учитель истории задумчиво сделал мне замечание: "А в учебнике по истории так не написано". Я попытался дополнить знания молодого педагога документальными источниками, но, думаю, не переубедил. В учебнике ведь немного не так, не полностью. И уж тем более "не так" в уважаемом ныне интернете.

Однако, как говорил в телевизоре подзабытый Михаил Леонтьев, учебники пишут отдельные авторы, у каждого из них своя точка зрения (и это хорошо, если своя) и она обязательно следует за государственной программой в предлагаемых юному поколению текстах. Но разве нельзя ее дополнять и другим - не менее объективным - знанием? И сколько раз менялось содержание школьных и вузовских учебников? Много раз.

Вместе с тем главным в образовательных программах всегда оставалось представление о белорусском пути, полном непростых исторических событий, из которых сложился характер народа - трудолюбивого, отзывчивого и мирного.

Увы, в какой-то момент произошел сбой, и случившийся недостаток полного и правдивого исторического знания привел к неодолимой тяге части молодого поколения к другим источникам знаний - незамысловатым Telegram-каналам. Там не надо думать, анализировать. Все просто, вот так и не иначе.

Нет сомнений, что большую роль в формировании исторической памяти у молодого поколения играли наши ветераны-фронтовики. Живое слово участников событий Великой Отечественной войны всегда отзывалось в юных душах. И мог бы кто-то тогда заявлять а-ля Виктор Суворов о другой "правде"? Ну нет, из-за угла только…

Почему же история в очередной раз стала заложницей уже и не политики, а политиканства в омерзительной робе?

Потому что удар по исторической памяти народа - наиболее продуктивная по последствиям технология современной информационно-психологической войны.

Хорошо известно, что конфликты в обществе вызываются действиями определенных социальных сил, которые имеют, как правило, четкую организацию. Это могут быть политические кланы, движения, религиозные объединения, криминальные группировки и другие. Очень часто такие образования управляются извне, используются как пятая колонна внутри конкретного государства.

При этом активно применяются средства массовой информации и социальное манипулирование. Что вполне объяснимо - достичь определенных политических целей в современных условиях возможно только при использовании средств и методов информационной войны.

Опыт позднего СССР, Югославии, Египта, Ливии, Украины, других стран постсоветского пространства давно в этом убедил.

А создание так называемых исторических мифов - необходимый элемент информационно-психологических операций.

Как известно, в исторической памяти заложены сведения и символы, которые и образуют общество. Культурное наследие (в широком смысле), язык, традиции, государственный опыт - все это и есть содержание развития народов на протяжении многих столетий.

Подобный фундамент есть в каждом современном национальном государстве, поэтому в периоды обострения внутренней ситуации в определенной стране (накануне или в ходе избирательных кампаний) противоборствующие политические силы стремятся нанести удары именно по исторической памяти.

Для постсоветских стран наиболее проблемным является отношение к советскому прошлому. Самый характерный пример - Великая Отечественная война.

Вспомним, что в результате активной деятельности сформированного во второй половине 80-х годов прошлого столетия ревизионистского агитпропа в сознании многих людей были созданы ложные представления, штампы о причинах войны, ее ходе и роли советского народа в разгроме фашистской Германии.

Одна из ныне распространенных версий: Гитлер напал на СССР потому, что Сталин хотел нанести военный удар по Германии, а потом советизировать западноевропейские страны. Абсурдность этого мифа очевидна - превентивный удар по Третьему рейху, имевшему в своем распоряжении в 1941 году практически весь военно-промышленный потенциал Европы, был невозможен. К тому же возрастала угроза нападения Японии на Дальнем Востоке. В 1939 году такой план был бы осуществим, но потенциальные западные союзники не поддержали СССР в создании общей антигитлеровской коалиции.

Тем не менее сторонников сего допущения меньше не становится. И это несмотря на то, что природа немецкого фашизма изучена достаточно глубоко. Как и внешняя политика западноевропейских стран в 1938-1940 годах.

Но более всего конструкторы исторических мифов трудятся над темой "кто за что воевал". И последствия таких изобретений зачастую трагичны.

Не говорится в таких "источниках информации" о том, что хозяева "борцов за свободу" стремились уничтожить большую часть русских, украинцев, белорусов, поляков, а остальным была уготована участь рабов.

Заметим, что исторические мифы о войне сотворяли не только резуны-суворовы и их хозяева. Эту традицию заложили сами нацисты, и вот один из таких примеров.

В книге воспоминаний "Неизвестная война" командир частей СС особого назначения Отто Скорцени говорит: "Украинский народ мог выжить только при условии свободы. Поэтому он боролся, зная, что под властью русских и поляков он будет беспощадно преследоваться…"

А вдохновителями этой "борьбы за свободу" нужно считать Коха и Гиммлера?

Включение прямой лжи практикуется пропагандистской машиной конкурентов все в больших масштабах, ведь это эффективно, особенно если срочно нужно решить возникшие политические задачи.

Появление же антигосударственного чувства неизменно способствует превращению людей в управляемую массу.

Сегодня нет сомнений в том, что противостоять этому могут социально ответственные средства массовой информации, структуры гражданского общества, система образования, все мы, граждане независимой страны.

Когда говорят, что у нас нет идеологии, это неправда. Она - в нашей исторической памяти, в звоне колоколов Хатыни.

И в мирном созидающем труде послевоенных поколений.

Только не надо об этом забывать.

Александр ГАЙШУН для БЕЛТА.