Распознать подделку и восстановить информацию - эксперт-криминалист о своей работе

Недавно Государственный комитет судебных экспертиз отметил восьмилетие со дня своего функционирования. Сегодня экспертное ведомство обладает уникальными учетами и базами данных информации, которые незаменимы для расследования и раскрытия преступлений. О некоторых возможностях судебных экспертов-криминалистов рассказал БЕЛТА заместитель начальника главного управления криминалистических экспертиз центрального аппарата ГКСЭ Александр Можейко.

- Практически ежедневно экспертам-криминалистам поступают на исследование документы и денежные купюры для проверки на подлинность. Многие экспертизы, полагаю, невозможно провести без специального оборудования. Как оцениваете нынешние возможности?

- С момента создания комитета проделана огромная работа по развитию и повышению эффективности судебно-экспертной деятельности, развитию материально-технической базы, совершенствованию квалификации судебных экспертов. Спектр вопросов, которые ставят перед нами правоохранительные органы, достаточно большой. В частности, это исследование денежных билетов, документов, оттисков печатей и штампов. Без высококлассного оборудования это действительно было бы невозможным.

Лаборатория, где проводятся судебные технические экспертизы документов, достаточно хорошо оснащена. Мы работаем с приборами и программным обеспечением одного из передовых производителей экспертного оборудования для проверки подлинности документов, денежных знаков и ценных бумаг. Впрочем, развитие техники может сыграть на руку злоумышленникам, ведь позволяет детально и изощренно скрывать изменения в документах, однако технические средства, которые мы используем, наряду с экспертными познаниями в области технической экспертизы документов позволяют выявить подделки и дать экспертное заключение.

Что касается денежных билетов, подделываются преимущественно доллары США, евро, российские рубли, белорусские - гораздо реже. На экспертизу нередко поступают различные документы, в том числе медицинские справки, удостоверения инвалида и другие, в которых выявляются признаки частичной подделки. В принципе, для людей, которые постоянно сталкиваются с такими документами, осведомлены о том, как они должны выглядеть, не вызывает особых проблем выявить такие подделки.

- Приходилось исследовать подделки высокого качества?

- Безусловно, поступают и довольно качественные подделки документов и денег. Распознать их можно только после проведения специальных исследований. В отдельных случаях обращаемся к учету, который мы разработали совместно с подчиненной ГКСЭ организацией (РУП "Белсудэкспертобеспечение"). Автоматизированная база данных содержит образцы документов, которые изготавливаются как на территории Беларуси, так и в мире. Также помещаем туда информацию о выявленных поддельных документах.

- Давно ли существует база и много ли там образцов?

- Образцов много, несколько тысяч. С этой базой работаем около трех лет. К ней имеют доступ все наши эксперты, которые проводят технические экспертизы документов.

- Среди множества поддельных подписей были ли из ряда вон выходящие случаи?

- Считаю, что любая подпись, учиненная от имени другого человека, это из ряда вон выходящее событие. Почерковедческие экспертизы, которые, на мой взгляд, являются одними из наиболее сложных, проводят высококвалифицированные специалисты. Они повышают свой уровень на протяжении всего периода работы.

Эксперт-почерковед, как правило, не нуждается в специальных технических средствах, важны его знания. Он должен обладать усидчивостью, уметь концентрировать внимание. Эксперт сравнивает почерки, подписи на документах с образцами, которые нам предоставляются. Учитывая, что любому почерку характерна вариационность (человек не может выполнить две абсолютно одинаковые подписи), перед специалистом стоит серьезнейшая задача - объяснить все эти различия: являются они вариационностью почерка или все же кто-то пытался его подделать.

- Почерк человека настолько же индивидуален, как и отпечатки пальцев?

- Да, конечно. Почерк может видоизменяться на протяжении всей жизни и зависит от многих факторов, например, как часто человек пишет, какое у него образование, профессия. Все это влияет на сформированность письменно-двигательных навыков. Две одинаковые подписи, выполненные одним и тем же человеком, немного различаются, например, по размеру, направлению. Эксперту-криминалисту необходимо обладать очень большим багажом знаний, чтобы исключить вариационность.

Обывателю, который видит подделку, может показаться, что почерк абсолютно идентичен, но эксперт замечает признаки, указывающие на то, что текст выполнен другим человеком. Исследовать подпись сложнее. Ранее автограф был достаточно большим по объему, содержал, как правило, фамилию и инициалы, то есть отражал информацию об исполнителе. В настоящее время подпись, конечно, упрощена.

К слову, комитет идет в ногу со временем. Нам приходится исследовать электронные подписи. Несмотря на то что физически такая подпись выполнена человеком не на бумаге, а на планшете или дисплее с перенесением информации в электронном виде на документ, эксперт также может выявить подделку. Для этого мы прошли соответствующее обучение, стажировки, сами разрабатываем методические материалы.

- Расскажите интересные случаи из практики.

- Время от времени мы исследуем медальоны времен Великой Отечественной войны - это тоже достаточно интересная тема. Медальоны на месте обнаружения не вскрывают, потому что при попадании внутрь влаги и воздуха может разрушиться содержимое медальона, а направляют для этого к нам. При наличии бумажного вкладыша наши эксперты его извлекают и устанавливают содержание текста. Были хорошие примеры, когда удалось восстановить частично утраченную информацию. Например, к нам обращался гражданин, который хотел восстановить данные. Мы ему помогли, а впоследствии он нашел своих родственников.

- Другое важнейшее направление - дактилоскопические учеты. Не потеряла ли актуальность автоматизированная дактилоскопическая идентификационная система (АДИС) среди огромного количества видеокамер?

- Я думаю, от АДИС ни мы, ни любая другая страна не уйдет, потому что это достаточно мощный учет, который позволяет идентифицировать человека, в том числе не способного сообщить о себе какие-либо сведения или сообщившего недостоверные анкетные данные, раскрывать преступления. Сегодня система в автоматическом режиме работает круглосуточно на территории всей страны.

Благодаря АДИС информация о предполагаемом преступнике передается сотрудникам правоохранительных органов еще до окончания осмотра места происшествия. Сегодня это реальность. Обнаруженные следы рук фиксируются при помощи мобильных технических средств, по защищенному каналу беспроводной связи изображения передаются дежурным экспертам, которые 24 часа в сутки осуществляют прием и проверку поступивших следов рук по базе данных АДИС.

- А по какому принципу работает база оружия и патронов?

- Правильнее будет сказать, что это достаточно большая коллекция оружия, которая используется при проведении баллистических экспертиз. Все оружие у нас в исправном состоянии. В любой момент при поступлении соответствующих патронов мы можем его использовать для разрешения баллистических вопросов, скажем, являются ли они боеприпасами. И наоборот, в том случае, когда на экспертизу поступает оружие, но нет патронов, мы можем взять из коллекции подходящие патроны и в специальных условиях проверить объект, чтобы по итогу дать аргументированное заключение.

- Поступали необычные виды оружия?

- Достаточно интересные экземпляры к нам также поступают. К примеру, экспертам доводилось проводить экспертизу охотничьих комбинированных ружей BRNO 802,3 калибра 12х76/7х65R и SABATTI MTK 2000 калибра 12х76/7х65R, охотничьих карабинов "Сайга-308-1" калибра 7,62х51 (.308 Win.) и "145 Лось" калибра 7,62х51 (.308 Win.), охотничьего самозарядного ружья ARMSAN A612 12-го калибра, охотничьего одноствольного ружья WINCHESTER 1300 DEFENDER 12-го калибра с перезарядкой цевьем, пистолета Glock 17 калибра 9 мм.

К сожалению, по-прежнему достаточно много поступает объектов времен Великой Отечественной войны. Исследуются составные части такого оружия, а также патроны.

- За какими экспертизами чаще всего в ваше управление обращаются граждане?

- За экспертизами идентификационных маркировочных обозначений транспортных средств. Для граждан они проводятся во всех регионах республики на платной основе. Такие экспертизы в числе наиболее востребованных. С одной стороны, автомобили являются объектами криминального спроса, с другой - им свойственно коррозироваться, маркировки ржавеют. Наши эксперты устанавливают, изменялся ли идентификационный номер предоставленного на исследование транспортного средства, и если да, то каким способом. Здесь мы также развиваемся, формируем свою базу, куда помещаем информацию обо всех транспортных средствах с видоизмененными маркировками. Благодаря этому эксперт в любой точке республики может посмотреть по базе, находилась ли конкретная машина на исследовании, какие даны выводы.

Очень много людей обращается по вопросу почерковедческих экспертиз и технических экспертиз документов, немного меньше - автотехнических.

- Очевидно, что экспертам вашего подразделения приходится решать очень широкий перечень вопросов. На ваш взгляд, создание ГКСЭ подстегнуло качество проводимых экспертиз?

- Мы упомянули лишь некоторые экспертизы, которые проводит наше подразделение, на самом деле их гораздо больше. Это и трасологические, и портретные, и фототехнические, и другие. Чтобы эксперт был действительно специалистом, ему нужно повышать свою квалификацию на протяжении всего периода работы. Обучение не заканчивается при получении соответствующего допуска на право проведения того или иного вида экспертизы. Поэтому мы уделяем огромное внимание разработке методических рекомендаций, изучаем на постоянной основе публикации в интернете, специализированных изданиях, общаемся с коллегами. Считаю, что наши эксперты достаточно продвинуты в этом плане.

О том, что создание Государственного комитета подстегнуло качество экспертиз, свидетельствует ежегодное снижение количества назначаемых повторных экспертиз. Сегодня это единичные случаи. Более того, нам доверяют граждане. Считаю, большой шаг сделан по вопросу обновления технической базы комитета. Конечно, нынешнее оснащение не сопоставимо с тем, которое было до его создания. В совокупности с работой по повышению уровня квалификации экспертов это приносит свои плоды. Я однозначно констатирую, что эксперты стали гораздо более профессиональными, а качество экспертиз, не побоюсь это сказать, соответствует мировым стандартам.

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