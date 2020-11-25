Почетное консульство Таиланда в Беларуси в ближайшее время начнет прием документов на турвизы

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почетное консульство Таиланда в Беларуси в ближайшее время начнет прием документов для выдачи туристических виз, сообщили БЕЛТА в почетном консульстве.

"Вся необходима подготовка для приема документов проведена. Сейчас ожидаем окончательного разрешения от посольства Таиланда в Москве, прием документов начнем в ближайшее время", - рассказали в консульстве.

Документы будут приниматься для открытия однократной туристической визы сроком до 60 дней с возможностью ее продления в Таиланде на срок до 30 дней.

Для получения визы нужен пакет документов, включающий медицинскую страховку, покрывающую все расходы на лечение, включая COVID-19, на сумму не менее $100 тыс. в течение всего пребывания в Таиланде. Для въезда в страну нужен будет отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Стоимость однократной визы составит $40 плюс сбор Br35.-0-