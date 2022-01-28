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28 января 2022, 10:29

Почетный гражданин Могилева: ветераны внесли предложение в Конституцию, касающееся отношения к пожилым

Фото из архива
Фото из архива

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время обсуждения предлагаемых изменений и дополнений в Конституцию могилевские ветераны предложили дополнить статью 47, в которой говорится об отношении к пожилым людям, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Могилевского городского Совета ветеранов почетный гражданин города Могилева Зинаида Пенькова.

"Мы встречались с депутатами Совета Республики и передали свои предложения относительно статьи 47, где говорится об отношении к пожилым. В ней четыре абзаца, три из них мы поддержали полностью. А вот второй предложили изменить. В предложенном сейчас варианте говорится примерно следующее: государство проявляет особую заботу о пожилых людях, ветеранах войны и лицах, которые защищали государство и общественные интересы. Мы попросили дополнить этот список (с учетом того, что сейчас происходит в мире) ветеранами, воевавшими на территории других стран, а также ветеранами вооруженных сил и правоохранительных органов".

Кроме того, председатель Могилевского городского Совета ветеранов выразила признательность, что в статье 15 подчеркивается патриотическое воспитание, а важность исторической памяти может быть закреплена на высшем законодательном уровне.-0-

Зинаида Пенькова
Зинаида Пенькова

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ветераны Конституция мнения пожилые люди
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