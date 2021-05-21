Почетным знаком "Доблесть и мастерство" по итогам испытаний награждены 19 военнослужащих

21 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На полигоне Лосвидо завершились испытания на право награждения военнослужащих нагрудным знаком "Доблесть и мастерство". Сегодня наиболее стойких наградили почетным знаком - ими оказались 19 человек, из них 2 девушки, сообщил корреспонденту начальник информационного центра 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Эрнест Юпатов.

Испытания проходили в несколько этапов. Участникам нужно было показать уровень теоретических знаний по девяти предметам боевой подготовки. Второй день начался со сдачи нормативов по физической подготовке. Затем претендентов на почетный знак ждало десантирование - к этому экзамену дошло 30 кандидатов из 87 первоначально стартовавших. Третий этап включал в себя сбор парашютов после десантирования на время, доставку их в нужный пункт. "Там десантники получили азимутальные карточки и приступили к выполнению норматива - движение по азимутам. 26 участников уложились в норматив и получили следующую задачу на совершение 30-ти км марша и ведение поиска. Два человека были сняты с испытания, так как не уложились во временные рамки марша. После 24 человека вели поисковые действия в течение ночи, успешно выполнив задачу", - рассказал Эрнест Юпатов.

Затем, 20 мая, военнослужащие отработали подрывное дело и поочередно приступили к выполнению упражнений стрельб из основных видов стрелкового оружия - пистолета Макарова, автомата АКС-74, винтовки СВД, пулемета ПКМ и гранатомет РПГ-7. Те 19 человек, которые смогли поразить необходимые цели, были допущены к следующей стадии: марш-броску на несколько километров, проходя полосу препятствий для разведчиков и переправляясь через озеро. Сразу за финишной чертой всех добежавших ожидал спарринг из трех раундов по две минуты поочередно с тремя соперниками - носителями знака "Доблесть и мастерство".

"В итоге знака удостоены 19 человек. Из них 2 девушки - военнослужащие миротворческой роты 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, а также 2 представителя из Российской Федерации", - добавил начальник информационного центра.

Испытания на право награждения военнослужащих нагрудным знаком "Доблесть и мастерство" проходили с 17 по 20 мая на полигоне Лосвидо. В состязаниях приняло участие 87 кандидатов, в том числе 6 девушек. Среди участников также были 14 военнослужащих воздушно-десантных войск России.-0-

Фото Эрнеста Юпатова