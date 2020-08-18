18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 1 тыс. лесных пожаров произошла в Беларуси с начала года, сообщил корреспонденту БЕЛТА консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Алексей Бойко.

"По состоянию на 17 августа в лесном фонде Минлесхоза зарегистрировано 986 случаев лесных пожаров на общей площади 6,575 млн га", - сказал Алексей Бойко. Больше всего возгораний произошло на юге страны: в Брестской (347 случаев на 2,3 млн га) и Гомельской (263 случая на 3,5 млн га) областях. Крупные лесные пожары произошли в Брестском и Гомельском ГПЛХО: в Наровлянском спецлесхозе - 175,8 га, Житковичском лесхозе - 305,7 га, Ивацевичском - 446 га, Столинском - 844,6 га и Лельчицком - 1 653,9 га.

По словам представителя Минлесхоза, ситуация с лесными пожарами в этом году обусловлена нехарактерными погодными условиями весеннего периода. "Солнечная погода, порывистый ветер, выжигание сухой травянистой растительности (в том числе на поймах рек) и несоблюдение требований пожарной безопасности привели к тому, что лесохозяйственные организации уже во второй декаде марта приступили к тушению лесных пожаров. Первое возгорание на территории лесного фонда Минлесхоза было зарегистрировано 15 марта. Стоит отметить, что 90% всей площади лесных пожаров приходится на весенний период, а именно на апрель", - подчеркнул он.

Сегодня ситуация стабилизировалась, обратил внимание Алексей Бойко. "Для предупреждения возникновения лесных пожаров, сохранения лесного фонда и безопасности граждан при посещении лесов своевременно вводятся ограничения и запреты согласно решениям местных исполнительных и распорядительных органов на основании полученных данных Белгидромета о классе пожарной опасности. Ограничительные меры оперативно вносятся на карту запретов и посещений на сайте Минлесхоза", - отметил он.

В этом году в организациях Минлесхоза проведено устройство минерализованных полос на протяжении 74 тыс. км, новых противопожарных разрывов - 49,5 км, отремонтированы дороги противопожарного назначения на расстоянии свыше 1,5 тыс. км. Проведено также свыше 4 тыс. рейдовых мероприятий, в ходе которых привлечено к административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности 565 человек.

Для раннего обнаружения и своевременного тушения лесных пожаров в структуре отрасли имеется более 660 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, 623 из которых оборудованы системами видеонаблюдения. Продолжается внедрение автоматизированной дистанционной системы раннего обнаружения возгораний в лесном фонде.-0-