27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 14 т опасных отходов вывезли из Беларуси за рубеж на утилизацию в 2019 году, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по массмедиа проекта "Экологически безопасное обезвреживание отходов, содержащих стойкие органические загрязнители (СОЗ)" Программы малых грантов Глобального экологического фонда (ГЭФ) Ольга Лелюкова.

Присоединившись к Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, Беларусь приняла на себя обязательство к 2028 году полностью обезвредить отходы, содержащие полихлорированные бифенилы (ПХБ). Реализация проекта иностранной безвозмездной помощи - очередной шаг на пути к этой цели.

"В 2019 году за пределы Беларуси вывезено и обезврежено экологически безопасным способом 13,9 т опасных отходов, содержащих стойкие органические загрязнители. Тем самым полностью завершен процесс обезвреживания СОЗ-содержащих отходов, находящихся в юго-восточном регионе Могилевской области, а также ликвидированы запасы ПХБ-содержащих отходов на ряде предприятий пищевой и энергетической отрасли", - рассказала Ольга Лелюкова.

Одной из главных задач проекта была организация логистической схемы упаковки, сбора и транспортировки СОЗ-содержащих отходов с предприятий к месту их обезвреживания. СОЗ-содержащее оборудование (как правило, старые поврежденные конденсаторы и трансформаторы) было упаковано в специальные контейнеры, чтобы предупредить утечку опасных химикатов и избежать загрязнения окружающей среды. Следующим этапом стала безопасная транспортировка во Францию на специализированное предприятие для экологически безопасного уничтожения.

Проект иностранной безвозмездной помощи "Экологически безопасное обезвреживание отходов, содержащих стойкие органические загрязнители (СОЗ)" Программы малых грантов ГЭФ реализует учреждение по охране природы "Окружающий мир" в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси. Итоговый семинар по проекту состоится 29 ноября.-0-