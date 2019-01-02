Почти 1,5 тыс. белорусов уже приняли участие в народном голосовании за лучший книжный магазин

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжается народное голосование в конкурсе "Мы робім па-людску?!" за лучший книжный магазин сети ОАО "Белкнига", в котором менее чем за две недели уже приняли участие почти 1,5 тыс. человек по всей стране. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.

На сегодня лидерами голосования являются магазины "Дружба" (Брест), "КнигаПолис" (Минск) и "Прамень" (Витебск).

Конкурс проводится для оценки качества работы книжных торговых объектов непосредственно покупателями. Голосование стартовало 20 декабря и завершится 20 января. Каждому торговому объекту, который принимает участие в соревновании, присвоен номер для SMS-голосования, его можно найти на информационном плакате на торговом объекте. Вместе с тем каждый участник голосования получает промокод, дающий скидку в 10% на товары сети ОАО "Белкнига". Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте министерства.

Церемония награждения победителей состоится на полях 26-й Минской международной книжной выставки-ярмарки в феврале. Кроме того, на торговых объектах, которые получат больше всего голосов покупателей, будет размещен знак - символ качества.-0-