Почти 1,5 тыс. новых случаев ВИЧ зарегистрировано в Беларуси за год

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за 2021 год зарегистрировано 1496 новых случаев ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости остался на уровне 2020 года и составил 16 случаев на 100 тыс. населения. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.
Больше всего случаев ВИЧ-инфекции за год выявлено в Гомельской области - 386, Минске - 396, Минской области - 264. В Брестской области за этот период зарегистрировано 108 случаев, Витебской - 100, Гродненской - 68 и Могилевской - 174.
В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения, однако основная доля граждан, у которых впервые выявляют вирус, - люди старше 30 лет. На эту возрастную группу в 2021 году приходится 84,4% случаев ВИЧ.
По кумулятивным данным (с 1987 года), основным путем заражения является половой (66,8%), доля парентерального пути передачи ВИЧ (при внутривенном введении наркотических веществ) составляет 31,1%. За 2021 год удельный вес людей, инфицирование которых произошло половым путем, составляет 82,9%, доля парентерального пути передачи ВИЧ - 14,8%.
В общей структуре ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины (60,7%), доля женщин составляет 39,3%. Удельный вес женщин, вовлеченных в эпидемический процесс по ВИЧ-инфекции за 2021 год, составил 38,1%.
В социальной структуре ВИЧ-инфицированных людей, впервые выявленных за прошлый год, 41% составляют лица рабочих специальностей и служащие, 33% - без определенной деятельности, 10,4% - из мест лишения свободы.-0-