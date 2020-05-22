Почти 15 тыс. заявок по доставке продуктов и лекарств выполнили территориальные центры

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В территориальные центры социального обслуживания населения с 20 марта по 21 мая поступило и выполнено почти 15 тыс. заявок по доставке продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств. Об этом БЕЛТА рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

В Беларуси продолжает действовать акция по бесплатной доставке продуктов, предметов первой необходимости и медикаментов на дом одиноким пожилым гражданам, людям с инвалидностью. Прием заявок организован по отдельным телефонным линиям территориальных центров, которых в стране 146. Они принимают заявки ежедневно без выходных с 9.00 до 18.00.

Больше всего заявок за это время поступило в ТЦСОНы Гомельской области (4 тыс. заявок) и Минска (3,1 тыс.).

Для организации оперативной доставки на помощь социальным работникам подключились волонтеры БРСМ и Красного Креста.

Одновременно развернули работу профсоюзные организации, сельские советы, почта, общественные и другие организации.

Фронт работ большой, поскольку в Беларуси на 1 апреля насчитывалось почти 870 тыс. одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, из них 167 тыс. не имеют близких родственников.

Кроме того, на системной основе комплексные социальные услуги на дому получают более 95 тыс. нетрудоспособных граждан. В основном это люди старше 75 лет. Социальные работники посещают пожилых граждан 2-4 раза в неделю в зависимости от потребности.-0-