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03 августа 2021, 14:48

Почти 18% минчан имеют эндокринную патологию - при COVID-19 их риски возрастают

Елена Юреня. Фото из архива
Елена Юреня. Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Елена Юреня: Почти 18% минчан имеют эндокринную патологию - при COVID-19 их риски возрастают
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На начало 2021 года в Минске было зарегистрировано 289 тыс. человек с болезнями эндокринной системы, большинство из них - взрослые. За последние 10 лет распространенность таких болезней выросла почти в два раза. Отчасти способствовала этому и популярность фастфуда - быстрые углеводы соответствуют нынешнему темпу жизни, но при этом укорачивают ее и снижают качество. Потому что расстройство питания и обмена веществ идут рука об руку с болезнями эндокринной системы. Практически 18% минчан имеют ту или иную эндокринную патологию - сахарный диабет, заболевание щитовидной железы. А вместе с этим они рискуют при заражении коронавирусом нового типа переносить болезнь тяжело, вплоть до летального исхода. Соответственно снизить эти риски поможет внимательное отношение с своему рациону. Подробнее об этом сегодня на семинаре в минском городском Центре здоровья рассказала главный врач Городского эндокринологического диспансера, внештатный эндокринолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Юреня.

"Чаще всего среди пациентов с COVID-19 в госпитализации нуждаются пожилые люди (преобладают мужчины); имеющие артериальную гипертензию - в половине случаев; в трети случаев у него - сахарный диабет; практически каждый пятый имеет ожирение, 6% - ишемическую болезнь сердца, 3% - цереброваскулярное заболевание. Это все - элементарно зависимые хронические неинфекционные заболевания", - привела статистику Елена Юреня.

На диспансерном учете в Минске из всего количества людей с заболеваниями эндокринной системы состоят примерно 124,5 тыс., преобладают больные сахарным диабетом (большинство - второго типа) - 62%, патология щитовидной железы - у 35%. Диабетиков с каждым годом становится больше примерно на 6-8 тыс. человек. В основном это люди пожилые, которым не так просто объяснить важность смены устоявшегося образа жизни, привычек в еде. И все же это нужно делать.

Для тех, у кого сахарный диабет

Он входит в тройку "убийц" последнего десятилетия. Кроме того, он в 2-3 раза повышает риск смертности пациентов, которые попадают на больничную койку с COVID-19. Неудивительно, что однозначная позиция Европейского общества эндокринологов - "настоятельно рекомендовано рассмотреть вопрос о вакцинации для людей с диабетом и людей с тяжелой формой ожирения в приоритетном порядке". Лучше привить такого человека, чем получить серьезные последствия.

Кроме специфической профилактики (прививки) для пациентов с сахарным диабетом чрезвычайную важность приобретает приверженность здоровому образу жизни, в том числе и питанию.

"У нас работает "Школа сахарного диабета": в режиме онлайн еженедельно устраиваются встречи с эндокринологом по определенной теме (ссылки размещаются на сайте диспансера). Подключиться к такой онлайн-сессии вопросов и ответов может любой желающий. Услуга очень востребована, у нас даже бывали слушатели из Австралии", - рассказала Елена Юреня.

В апреле этого года запущен также аккаунт диспансера в Instagram. Выход в социальные сети, привлечение к работе с населением так называемых инфлюенсеров (популярных блогеров, лидеров мнений) важно для начала профилактики и вовлечения в ЗОЖ молодого поколения: чем раньше юноши и девушки озаботятся своим здоровьем, тем лучше.

При патологиях щитовидной железы

Установлено, что SARS-CoV-2 вызывает как прямое разрушение щитовидки, так и активизацию иммуноопосредованных механизмов. "И вакцинация от COVID-19 у пациентов со стабильными эндокринными заболеваниями, такими как аутоиммунный тиреоидит, гипотиреоз, болезнь Грейвса, не должна проводиться по сравнению с общим населением. То есть прививаться можно и нужно", - добавила специалист.

Одна из важных мер профилактики, помимо общих рекомендаций ЗОЖ, - обратить внимание на упаковку для еды.

"Наверняка многие слышали об эндокринных дизрапторах. Это вещества, которые вызывают разрушение эндокринной системы. И главный такой дизраптор - это пластик, который может негативно влиять на репродуктивную систему и щитовидную железу. В чем мы часто берем с собой на работу/учебу обеды? В пластиковом контейнере. В нем же еще многие и разогревают еду в микроволновке. И даже если пластик специальный пищевой, не факт, что эти дизрапторы не повлияют впоследствии на эндокринную систему. Поэтому желательно пользоваться стеклянными контейнерами для переноски пищевых продуктов", - посоветовала Елена Юреня.

То же касается консервированных пищевых продуктов и запакованных в вакууме в белую пищевую пленку.

В самой пище зобогенным эффектом (то есть способностью токсически воздействовать на щитовидку и снижать выработку гормонов щитовидной железы, регулирующих обмен веществ) обладают растения семейства крестоцветных (различные виды капусты), побеги бамбука, редис, зелень, шпинат, хрен, арахис, груши, персики и др.

"Для нормального функционирования щитовидной железы нужен йод. Но за счет повсеместного использования йодированной соли из-за установленных законодательно требований, недостатка в этом веществе нет. А вот белка может не хватать, поэтому в рацион надо включать продукты, содержащие тирозин, из которого синтезируется тироксин - основная форма тиреоидных гормонов щитовидной железы. По элементам это селен, цинк. Иногда рекомендуется дополнительно включать в рацион магний. Но все эти элементы нужно принимать в разное время", - отметила внештатный эндокринолог.

При наличии показаний

Про добавление в рацион кальция и витамина D для профилактики COVID-19 ходит немало мифов. Но у Европейской ассоциации эндокринологов свой взгляд, основанный на показателях уровня кальция у всех пациентов, госпитализированных с COVID-19. Как правило, уровень содержания этого элемента у пациентов понижен. Это может приводить к переломам позвонков и снижению дыхательной функции. Поэтому все, кто оказывается в больнице с ковидом, находится на домашней изоляции, нуждаются в восстановлении баланса.

"Добавка кальция в дозе 1 г в сутки снижает риск переломов без вреда сердечно-сосудистой системе. Прием пищевого кальция в виде добавок дозе 2,5 г в сутки безопасен", - отметила врач.

Недостаток витамина D может вызывать метаболическое нарушение в виде избыточного веса, психические нарушения в виде депрессий и т.д. Болеющие COVID-19 должны принимать этот витамин. Полезен он и для профилактики. Особенно женщины старше 50 лет - им рекомендовано принимать его круглый год, даже летом.

Вместе с тем надо понимать, что сперва стоит сделать анализ крови, посмотреть содержание тех или иных элементов в организме и только после этого индивидуально для человека определять, сколько и каких витаминов и микроэлементов следует добавить в рацион.

Подсластить пилюлю

Все пищевые продукты расщепляются до глюкозы - углевода, которой дает организму энергию. Сахар - дисахарид, это быстрый углевод, специально вводить его в рацион не надо. Медленные углеводы должны составлять 60% рациона.

Если есть абсолютный дефицит инсулина, тогда над этим вопросом индивидуально будет работать эндокринолог.

"В остальном энергию организм добудет из любых продуктов - достаточно просто поесть, чтобы восстановить силы. Так что о пользе сахара здесь говорить не приходится. Тот же тростниковый сахар никакой не полезный, он просто коричневый", - добавил врач-эндокринолог.

Под прикрытием здорового питания

На законодательном уровне в Беларуси нет ограничений по содержанию трансжиров в пищевых продуктах. Чаще всего в покупательской корзине среднестатистического белоруса их оказывается огромное количество.

"Поэтому так важно внимательно читать этикетки", - отметила Елена Юреня.

Особенно это касается отделов с так называемым здоровым питанием, которые зачастую представляют собой не более чем маркетинговый ход. В продуктах для диабетиков часто оказывается сахар, в хлебцах - мука высшего сорта.

"Нет специального питания для пациентов с диабетом, но есть принципы рационального питания: пять порций овощей и фруктов, 60% - медленные углеводы, а дальше уже - индивидуальные пищевые пристрастия", - подчеркнула специалист.

Второй немаловажный аспект - пищевые привычки, которые формируются в семье. По этой причине, кстати, сахарный диабет часто называют семейным заболеванием. Если мама говорит ребенку не пить газировку и не есть чипсы, а сама к празднику заставляет всю скатерть блюдами с майонезными салатами, полезные пищевые привычки не сформируются.

Время есть и время спать

Увязывать режим питания с биологическими ритмами также важно. Здесь, как и в случае с витаминами, должен быть индивидуальный подход. Но есть и общие рекомендации: например, приемов пищи в течение дня должно быть 3-5, в зависимости от активности, количества затрачиваемой энергии.

Американские ученые говорят, что одна бессонная ночь сопоставима по вреду для организма с 6 месяцами употребления фастфуда.

"Во сне вырабатывается гормон роста - соматотропин, который обладает жиросжигающим эффектом. Также во сне вырабатывается мелатонин - вещество, которое тоже прямо влияет на жировую ткань - разрушает ее", - пояснила Елена Юреня.

Именно поэтому спать надо ложиться вовремя, не сидеть допоздна в гаджетах. И соблюдать световую гигиену. Жителям больших городов, где много световых шумов, желательно на окнах иметь шторы блэкаут или жалюзи. Бессонница чревата нарушениями метаболизма и другими последствиями, которые создают дополнительные риски при заболевании COVID-19.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-

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