Почти 22 тыс. человек получат единовременную помощь к 75-летию освобождения Беларуси

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около Br18 млн направят в Беларуси из бюджета на выплату единовременной материальной помощи в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, ее получателями станут почти 22 тыс. человек, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты, комментируя указ №118 "Об оказании единовременной материальной помощи", который 28 марта подписал глава государства.

Материальная помощь в размере Br2 тыс. будет оказана Героям Советского Союза, Br1,5 тыс. - инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, принимавшим участие в защите Отечества до 3 сентября 1945 года, а также тем, кто принимал участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах.

По Br800 выплатят лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ; работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; членам экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале ВОВ в портах других государств; работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденным медалью "За оборону Ленинграда", и лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Единовременная материальная помощь будет выплачена к 75-летию освобождения Беларуси Материальная помощь в размере Br2 тыс. будет оказана Героям Советского Союза, лицам, награжденным орденами Славы трех степеней, Героям Социалистического Труда, удостоенным этого звания за заслуги в годы Великой Отечественной войны.

По Br650 получат граждане, пострадавшие от последствий войны: члены семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы войны (супруга (супруг), не вступившие в новый брак, дети (в том числе усыновленные) и другие иждивенцы, которым установлено повышение пенсии по указанным основаниям в соответствии с законодательством); бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы войны (в случае если для этой категории установлено повышение пенсии по указанному основанию в соответствии с законодательством); инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период войны либо с последствиями военных действий.

При наличии права на оказание единовременной материальной помощи по нескольким основаниям помощь будет оказана по основанию, предусматривающему наибольшую выплату.

Выплата единовременной материальной помощи будет проводиться по месту пенсионирования граждан в период с 1 июня до 1 июля 2019 года в порядке, установленном для выплаты пенсий.

Указ разработан согласно Плану подготовки и проведения мероприятий по празднованию 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне.-0-