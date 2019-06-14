Почти 2,2 тыс. субъектов включены в план выборочных проверок КГК на II полугодие

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сформированы планы выборочных проверок в областях и Минске на II полугодие 2019 года, сообщили БЕЛТА в КГК.

При отборе для включения в план выборочных проверок были проанализированы свыше 18,1 тыс. субъектов. По результатам анализа высокая степень риска присвоена около 5,7 тыс. (около 32%). Из них в план выборочных проверок включены почти 2,2 тыс. субъектов, или 12% от всех проанализированных. Для сравнения, в I полугодии 2019 года выборочным проверкам подлежало более 3,2 тыс. субъектов (также 12%).

К слову, в июле-декабре 2019 года на 212 субъектах пройдут совместные проверки. Таким образом, общее количество запланированных выборочных проверок составит 2,4 тыс.

Наибольшее количество проверок запланировано Министерством по чрезвычайным ситуациям (750), Министерством труда и социальной защиты (506) и Министерством по налогам и сборам (241). Меньше всего визитов ожидается в Минске, Брестской, Гомельской и Гродненской областях (по 13% от общего количества по республике), чуть больше в Витебской и Могилевской (по 15%). Самая высокая проверочная нагрузка будет в Минской области (17%).

Не допускается добавление в сформированные планы новых субъектов хозяйствования, а также соисполнителей к уже включенной в план проверке контролирующего (надзорного) органа. "Внесение изменений возможно только в случае исключения проверки, исключения контролирующего (надзорного) органа из состава исполнителей, при изменении месяца начала проведения проверки", - подчеркнули в ведомстве.

Основанием для включения в планы выборочных проверок стали критерии оценки степени риска субъектов. Они определяются контролирующими (надзорными) органами в соответствии с методикой формирования системы такой оценки и согласовываются с Межведомственным советом по контрольной (надзорной) деятельности.

Ознакомиться с критериями можно на официальных сайтах контролирующих (надзорных) органов.-0-