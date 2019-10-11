Почти 2,3 млн белорусов уже приняли участие в переписи населения

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В переписи населения, по данным на 9.00 11 октября, приняли участие 2 млн 295,1 тыс. белорусов, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Из них через интернет переписались 866,7 тыс. человек.
На первом этапе переписи можно заполнить опросные листы самостоятельно по интернету, на стационарном участке или даже на своем рабочем месте, если организация использует возможности мобильных участков. Пользователи интернета могут заполнить анкету самостоятельно по адресам
Для онлайн-переписи выделен продолжительный период - с 4 по 18 октября. Параллельно работают мобильные стационарные участки по заявкам организаций.
С 4 октября начали работу стационарные участки (всего их 644), на сайте Белстата размещена интерактивная карта с их адресами, а также графиком работы. Эти пункты будут доступны весь период переписи - до 30 октября.
Переписчики же выйдут по адресам проживания респондентов 21 октября.-0-