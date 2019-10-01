Почти 23% пенсионеров в Беларуси продолжают работать

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси почти 23% жителей, достигших пенсионного возраста, продолжают работать. Такие данные привела министр по труду, занятости и социальной защите Ирина Костевич в интервью газете "Рэспублiка" , сообщает БЕЛТА.

"Из тех, кто достиг пенсионного возраста, работать после назначения пенсии продолжают почти 23%, то есть 485 тыс. человек. В нашей стране разрешено получать и зарплату, и пенсию. Причем размер пенсии ограничивается незначительно, и только у части пенсионеров", - отметила Ирина Костевич. Из тех, кто получает трудовые пенсии, в возрасте 70-79 лет работают около 40 тыс. человек, в возрасте 80-89 лет - 1395 человек, а в 90 лет и старше - 25 человек.

Наибольший процент возрастных сотрудников - до 14% - наблюдается в таких сферах, как наука, культура, образование, здравоохранение, социальное обслуживание.

Причины для продолжения трудовой деятельности, по словам министра, комплексные: это и желание иметь дополнительный доход, и стремление оставаться в коллективе, быть активным и полезным, передавать опыт молодым.

Средняя пенсия по возрасту в сентябре этого года составила Br446,84, что на 19% больше, чем год назад. В зависимости от стажа и заработка, а также различных повышений, надбавок и доплат размеры для каждого индивидуальны.-0-