Почти 23 тыс. молодых людей планируют трудоустроить органы по труду, занятости и соцзащите летом

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы по труду, занятости и социальной защите планируют трудоустроить почти 23 тыс. молодых людей этим летом. Об этом сообщила консультант управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Жанна Щемелева сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ежегодно мы проводим организационную работу по оказанию содействия в трудоустройстве молодежи в свободное от учебы время. Заключаются договоры, определяются виды работ, размер финансирования. В 2020 году молодежь в основном будет заниматься озеленением и благоустройством территории учебных заведений и учреждений соцзащиты, ремонтом учебной мебели, реставрацией книжного фонда. Всего в планируется трудоустроить в свободное от учебы время почти 23 тыс. человек из числа молодежи", - сказала Жанна Щемелева.

В основном это школьники - 85% от общего количества ребят. Также будут задействованы учащиеся ссузов, профтехучилищ, вузов.

На эту сферу было выделено почти Br6 млн, в том числе на зарплату для молодых людей.

На сегодняшний день органами по труду заключено 697 договоров с нанимателями на трудоустройство молодежи. За январь-май уже почти 4 тыс. человек из числа молодежи работали в свободное от учебы время.

Временная занятость организуется во всех районах республики.

К слову, есть и те наниматели, которые готовы принять детей на работу за свои средства - такое пожелание высказала 131 организация. В их числе "Белпочта", "Белсоюзпечать", торговые организации, лесхозы, агрохозяйства, ЖКХ и другие.

Для того чтобы трудоустроиться, нужно обратиться в территориальную службу занятости - там ребятам помогут определиться с выбором работы на летний период.-0-