Почти 23% зарегистрированных в январе-марте безработных имели допгарантии занятости

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе - марте этого года в службу занятости обратились и зарегистрированы в качестве безработных 3862 гражданина, которые имеют дополнительные гарантии занятости, или 22,9% от общего числа зарегистрированных безработных, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"Государство обеспечивает дополнительные гарантии в области содействия занятости населения тем, кто особо нуждается в социальной защите и не способен на равных условиях конкурировать на рынке труда. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; родители в многодетных и неполных семьях, а также воспитывающие детей-инвалидов; инвалиды; вышедшие из мест лишения свободы; впервые ищущие работу в возрасте до 21 года; люди предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях); иные граждане, если это определено законодательством", - отметили в Минтруда.

Содействие заключается в том, что нанимателям устанавливается бронь для приема на работу, также в виде предоставления услуг по профессиональной ориентации, организации обучения по востребованным на рынке труда профессиям, адаптации инвалидов к трудовой деятельности.

Из обратившихся в январе - марте в службу занятости граждан указанной категории содействие в трудоустройстве на постоянную работу получил 2281 человек. В том числе 831 безработный из числа родителей в многодетных и неполных семьях; 430 граждан, освобожденных из мест лишения свободы; 436 инвалидов; 258 человек предпенсионного возраста; 131 военнослужащий, уволенный с военной службы; 132 безработных из числа впервые ищущих работу в возрасте до 21 года. Также помощь получили 27 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 21 ветеран боевых действий, 8 граждан, выехавших с территорий радиоактивного загрязнения; трое детей, оставшихся без попечения родителей; четыре человека, уволенных с альтернативной службы.-0-