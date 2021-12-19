Почти 25% зарегистрированных в январе-ноябре безработных имели допгарантии занятости

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе - ноябре этого года в службу занятости обратились и зарегистрированы в качестве безработных 13 739 граждан, которые имеют дополнительные гарантии занятости, или 24,9% от общего числа зарегистрированных безработных. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"Государство обеспечивает дополнительные гарантии в области содействия занятости населения тем, кто особо нуждается в социальной защите и не способен на равных условиях конкурировать на рынке труда. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; родители в многодетных и неполных семьях, а также воспитывающие детей-инвалидов; инвалиды; вышедшие из мест лишения свободы; впервые ищущие работу в возрасте до 21 года; люди предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях); иные граждане, если это определено законодательством", - отметили в Минтруда.

Содействие заключается в том, что нанимателям устанавливается бронь для приема на работу, также в виде предоставления услуг по профессиональной ориентации, организации обучения по востребованным на рынке труда профессиям, адаптации инвалидов к трудовой деятельности.

Из обратившихся в январе - ноябре в службу занятости граждан указанной категории содействие в трудоустройстве на постоянную работу получили 9258 человек. В том числе 3117 безработных из числа родителей в многодетных и неполных семьях; 1771 инвалид; 1420 освобожденных из мест лишения свободы; 1096 человек предпенсионного возраста; 991 военнослужащий, уволенный с военной службы; 660 молодых безработных из числа впервые ищущих работу. Также помощь получили 84 сироты и оставшиеся без попечения родителей; 62 ветерана боевых действий, 38 граждан, выехавших с территорий радиоактивного загрязнения; 9 детей, оставшихся без попечения родителей, и 5 детей-сирот; 5 человек, уволенных с альтернативной службы.-0-

Более 420 безработных получили опыт практической работы через службу занятости