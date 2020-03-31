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31 марта 2020, 16:05

Почти 3 тыс. заявок пожилых белорусов на доставку продуктов и лекарств уже выполнено

Во время круглого стола
Во время круглого стола
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31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество выполненных заявок по доставке продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств, поступивших за неделю в территориальные центры социального обслуживания населения (ТЦСОН), почти достигло 3 тыс. Об этом сообщила начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Мария Горбацевич во время круглого стола "Об оказании дополнительной поддержки одиноко проживающим пожилым людям и инвалидам" в пресс-центре БЕЛТА.

"Мы дважды в неделю мониторим ситуацию, собираем информацию у территориальных центров. Если по данным на минувшую пятницу было выполнено 1626 заявок, то на утро вторника - 2918", - сказала Мария Горбацевич.

В Беларуси около 830 тыс. одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов - это зона внимания органов социальной защиты. Среди них особое внимание уделяется одиноким, которых около 160 тыс. При этом сегодня порядка 95,5 тыс. одиноко проживающих пожилых людей получают комплекс соцуслуг на дому - на основании договора. "Кстати, когда появилась услуга доставки, многие пожилые изъявили желание получать регулярное социальное обслуживание", - отметила Мария Горбацевич.

"Сейчас мы стараемся максимально информировать одиноких и одиноко проживающих граждан о том, что они могут бесплатно запросить доставку продуктов питания, лекарств, предметов первой необходимости через ТЦСОН, которые есть в каждом районе страны. Они аккумулируют такие заявки. Проводим эту работу совместно с сельскими советами, почтовыми отделениями, общественными партнерами - Белорусским обществом Красного Креста и БРСМ, - пояснила Мария Горбацевич. - Разработан план, согласованный с Минздравом, который направлен всем территориальным подразделениям. Это такое руководство к действию, чтобы никого не оставить без внимания. И постоянно общаемся с коллегами посредством видеоконференций, обсуждаем проблемные вопросы и координируем работу".

Работники ТЦСОН, почтальоны и волонтеры раздают специально подготовленные памятки о правилах безопасного поведения и о том, где и какую помощь можно получить.

Пока что ресурса территориальных центров (в доставке задействованы примерно 17 тыс. работников, которые делают это на добровольных началах) хватает для выполнения большинства заявок, волонтеры привлекаются нечасто. Но это отличное время для формирования их базы, проведения необходимых инструктажей, подготовки. Например, в списках добровольцев от БРСМ уже под тысячу имен. База "волонтеров COVID-19" Красного Креста насчитывает 913 человек и постоянно пополняется. За три дня они выполнили почти 420 заявок по доставке продуктов и лекарств.

"Мы понимаем, что социальные работники взяли на себя дополнительную волонтерскую функцию", - подчеркнула генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Ольга Мычко. И поэтому те ресурсы, которые сегодня собираются для закупки средств индивидуальной защиты (масок, перчаток, дезсредств), рассчитаны как на волонтеров, так и на социальных работников.

Ольга Мычко отметила, что решение помогать должно быть осознанным, поэтому все волонтеры - совершеннолетние люди. Причем это касается не только добровольцев от Красного Креста, но и от БРСМ. В основном, по словам секретаря ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Александры Гончаровой, это студенческое сообщество и представители предприятий и организаций.

Чтобы дополнительно защитить пожилых людей от посягательств мошенников, у социальных работников есть удостоверения, а у некоторых - даже форма; у волонтеров Красного Креста - фирменные жилеты или кепки, скоро появятся бейджи, в их изготовлении обещали помочь ПРООН и ЮНИСЕФ; у волонтеров БРСМ - бейджи со значком организации и узнаваемой эмблемой "Доброе сердце", с печатью территориального комитета БРСМ и подписью его секретаря, а также форменная атрибутика.

Все участники круглого стола также отметили, что приветствуется и помощь неравнодушных граждан, соседей, которые могут, отправляясь за покупками для своей семьи, поинтересоваться у пожилого человека, живущего рядом, не нужно ли ему что-то принести. Предварительно, конечно, обезопасив такой контакт и для себя, и для получателя. Но еще более важно донести до детей и близких родственников пожилых граждан, что они ответственны за их безопасность. Пока же, к сожалению, некоторые белорусы перекладывают свою обязанность на соцслужбу и звонят, чтобы заказать бесплатную доставку для своих престарелых родителей, бабушек и дедушек.-0-

Все материалы круглого стола здесь

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Волонтеры БРСМ учат пожилых делать покупки онлайнВолонтеры БРСМ учат пожилых делать покупки онлайн
Немало поступает в БРСМ звонков, не связанных с первой необходимостью. Например, просьбы повесить шторы, помочь с иными бытовыми делами.

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