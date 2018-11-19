Почти 38% введенного в январе-октябре в Беларуси жилья построено для нуждающихся

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 37,9% введенного в январе-октябре жилья построено для нуждающихся, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
В январе-октябре организации всех форм собственности построили 31,9 тыс. квартир. Введено в эксплуатацию 2,79 млн кв.м общей площади жилья. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1,057 млн кв.м, или 37,9% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 703,2 тыс. кв.м, в многоквартирных жилых домах в городах - 643,8 тыс. кв.м.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 835,9 тыс. кв.м общей площади жилья (30% от общего ввода по республике).-0-
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