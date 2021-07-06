Почти 40% переболевших COVID-19 испытывают последствия по прошествии 7-9 месяцев - ученые

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 40% людей, перенесших COVID-19, по прошествии 7-9 месяцев после выздоровления ощущают остаточные симптомы болезни, такие как головная боль и быстрая утомляемость. Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте Женевского университета итоги научного исследования, проведенного этим учебным и научным центром в сотрудничестве с Университетским госпиталем Женевы (HUG), сообщает ТАСС.

Вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, может вызывать такие продолжительные симптомы, как постоянная усталость, неврологические и психиатрические расстройства, а также проблемы с сердцем, отмечает университет.

В ходе наблюдения за состоянием здоровья 410 участников эксперимента, у которых был диагностирован коронавирус, ученые установили, что у 39% из них по прошествии от семи до девяти месяцев сохраняются симптомы. "Наиболее часто встречаются утомляемость (20,7%), отсутствие вкуса и обоняния (16,8%), одышка (11,7%) и головная боль (10%)", - говорится в сообщении.

Выявлена тенденция, согласно которой те из пациентов, у кого сильнее проявилась острая фаза заболевания, впоследствии более длительное время сталкиваются с остаточными симптомами. Кроме того, у некоторых переболевших симптомы пропадали через 30-45 дней после болезни, а потом вновь появлялись через 7-9 месяцев.

Как отметила ведущий автор научной работы, руководитель клиники в службе первой помощи HUG Мэйссам Мехме, длительные симптомы после COVID-19 чаще проявляются у женщин, чем у мужчин. Это, в частности, усталость, одышка и головная боль. "Это касается всех возрастных категорий, включая молодежь и тех, у кого было хорошее здоровье", - пояснила она. У людей в возрасте 40-60 лет после заболевания чаще, чем у лиц других возрастов, проявляется такой симптом, как мышечные боли.-0-