Почти 400 км волоконно-оптических линий связи проложат у белорусско-литовской границы

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовал совместный проект международной технической помощи Евросоюза, пограничников Беларуси и Литвы: будет проложено почти 400 км волоконно-оптических линий связи. Об этом сегодня на церемонии открытия проекта сообщил заместитель председателя Госпогранкомитета Беларуси Игорь Печень, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония открытия проекта "Развитие телекоммуникационной инфраструктуры на границе Республики Беларусь с Литовской Республикой" (БОМБЕЛ-4) прошла сегодня в Минске. Проект финансируется Европейским союзом и реализуется Госпогранкомитетом Беларуси в партнерстве со Службой охраны государственной границы при МВД Литвы. Его стоимость составляет более 3,7 млн евро, около 90% из них предоставлены Евросоюзом, более 438 тыс. - Госпогранкомитетом из средств республиканского бюджета. БОМБЕЛ-4 - продолжение реализованного в 2009-2011 годах БОМБЕЛ-3, который позволил создать современную систему связи и передачи данных на белорусско-польской границе.

"Проект является чрезвычайно важным для нашего ведомства, уникальным по содержанию и самым крупным проектом создания объектов телекоммуникационной структуры в Беларуси, реализуемым Европейским союзом. Общая протяженность планируемых к строительству волоконно-оптических линий связи составляет почти 400 км, а количество различного рода объектов, которые будут построены, - около 50", - сказал Игорь Печень. Работы планируется завершить в течение двух лет.

Зампредседателя Госпогранкомитета отметил, что сотрудничество ведомства с Евросоюзом носит долгосрочный, комплексный и плодотворный характер. Так, начинается реализация совместных проектов по демаркации белорусско-украинской границы, реадмиссии, повышению эффективности охраны границы с Польшей и обучению белорусских пограничников.

Реализация проекта позволит произвести глубокую модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры погранслужбы на белорусско-литовском участке границы. Проект поможет создать условия для построения системы интегрированного управления границей с использованием новейших технических средств, внести значительный вклад в обеспечение максимально комфортных условий пересечения белорусско-литовской границы.-0-