Почти 5 тыс. первокурсников стали студентами БГУ в год его 100-летия

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В год 100-летия БГУ его студентами стали почти 5 тыс. первокурсников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Чествование первокурсников пройдет 1 сентября во время праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню знаний. Первый день в БГУ для новоиспеченных студентов начнется со встреч с деканами факультетов. Все желающие также могут посетить традиционный молебен в честь начала учебного года, который пройдет в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе (ул. Кирилла и Мефодия, 3). Его проведет митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси.

Торжественное поздравление со статусом студента БГУ первокурсники примут от ректора Андрея Короля, деканов, преподавателей и лидеров студенческих организаций вуза на праздничном шоу "Виват, студент!". Событие состоится во Дворце спорта. Кульминацией станет студенческая клятва первокурсников, в которой прозвучат слова преданности выбранной профессии. Участников торжества ждут лазерное шоу, музыкальный подарок от группы "Радиоволна", коллективов "Крыжачок", "Тутэйшая шляхта", "Неруш", а также танцевальная программа под ритмы артистов БГУ.

Организатор мероприятий - управление по делам культуры и воспитательной работы с молодежью БГУ.

Ровно сто лет назад университет на трех факультетах - рабочем, медицинском и общественных наук - встретил 1390 обучающихся. Сегодня в вузе подготовка на первой ступени обучения ведется на 18 факультетах.-0-