Почти 60% нормативных правовых актов в Беларуси проходят путь от проекта до публикации в электронном виде

Национальный реестр правовых актов Беларуси уже 20 лет позволяет вести их учет, при этом постоянно совершенствуясь. Система, которая выстроена за эти годы, нередко становится примером для ближайших соседей и других иностранных государств. Вот и сегодня на мероприятие, которое проводит Национальный центр правовой информации, приглашены не только представители Национального центра законодательства и правовых исследований, Министерства юстиции, Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры, вузов, но и эксперты из России, Молдовы, Латвии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Перед началом круглого стола корреспонденту БЕЛТА удалось пообщаться с директором Национального центра правовой информации Евгением Коваленко и узнать о достижениях и перспективах цифровизации нормотворчества в Беларуси, формировании электронного правительства.

- За 20 лет мы прошли большой путь. И национальный реестр - отправная точка в дальнейшей информатизации всей работы законодательства. За это время мы отказались от бумажного движения документов между госорганами, перешли к официальному электронному публикованию нормативных правовых актов, выстроили четкую и прозрачную систему законодательства. Однако технологии не стоят на месте, и дальнейшая наша задача - цифровизация, диджитализация нормотворческой работы. С 1 февраля этого года внедрены шаблоны проектов нормативных правовых актов, чтобы представители госорганов могли готовить их по универсальным формам. Движемся по пути дальнейшей автоматизации этой работы. На следующий год запланированы исследования по автоматизации подготовки проектов. Хотим выстроить цельный цифровой коридор движения документа от момента его рождения в виде проекта до полноценного вступления в силу и размещения на Национальном правовом портале Беларуси.

- Чего еще не хватает для такого цифрового коридора?

- Фундамент создан давно - автоматизированная информационная система формирования Национального реестра правовых актов. Она обеспечивает единое движение и учет документов, позволяет в безбумажном виде работать с документами местных исполнительных и распорядительных органов, местных Советов депутатов, республиканских органов. Примерно 60% нормативных правовых актов, которые принимаются в стране, движутся по этой системе с момента принятия и далее проведения юридической экспертизы, включения в национальный реестр и, наконец, официального опубликования. В перспективе мы рассматриваем разработку блока этой системы, который охватит постановления правительства, проекты актов главы государства. Уже создан и с 1 июля внедряется блок, который обеспечит публичное обсуждение правовых документов, то есть мы создаем единый контур, внутри которого орган, подготавливающий проект, предлагает его для публичного обсуждения на интернет-ресурсах НЦПИ. Затем результаты также цифровым путем доводятся до госоргана-разработчика.

- Сегодня вы представите белорусский опыт коллегам из других стран, которые в свою очередь поделятся собственными наработками. Какие из них Беларусь могла бы перенять?

- Пусть это нескромно, но, можно сказать, что наша страна все эти годы находится на передовых позициях в нормотворчестве и работе с документами. В республике принят уникальный в своем роде закон "О нормативных правовых актах". Не так давно вступила в силу его новая редакция. Этот закон придает, к примеру, официальный статус Правовому форуму Беларуси - единой площадке для публичного обсуждения, закладывает основы дальнейшей цифровизации нормотворческой деятельности. Мы с интересом смотрим на опыт других стран, у каждой из них есть свои традиции и подходы. Но в целом наша правовая система, наработки в области цифровизации заслуживают высокой оценки соседей.

- Как специалистов на местах обучают работе с цифровыми продуктами? И не останутся ли в стороне граждане, которые привыкли получать информацию по старинке?

- Мы понимаем, что разработать и предоставить в пользование программный продукт - это полдела. Надо еще разъяснить, как с ним работать, указать на его возможности, чтобы пользователю было интересно. Мы на постоянной основе работаем с госорганами по вопросам правового просвещения, культуры. Мы также не забываем о гражданах, особенно в глубинке. Не все имеют возможность или хотят получать правовую информацию в электронном виде, кто-то привык пользоваться бумажными носителями. Поэтому мы не прекращаем издательскую деятельность. За 20 лет центр выпустил более 2 млн экземпляров печатных изданий по вопросам правовой тематики. Это тексты Конституции, различных кодексов, правил дорожного движения и прочих документов, которые нужны в повседневной жизни. Кроме того, реализуем социальные проекты, включая публичные центры доступа к правовой информации. В каждой четвертой публичной библиотеке (а в Минске - в каждой второй) любой гражданин может получить на руки как в бумажном, так и в электронном варианте для ознакомления ту или иную правовую информацию. Акцент в этой работе сделан на населении в регионах, сельской местности, удаленной от административных центров. Всего на базе публичных библиотек работают более 600 таких центров.

- Как обеспечивается доступ к информации людей с инвалидностью?

- Мы стараемся найти формат, подходящий для каждого, людям с ограниченными возможностями тоже. Например, создаем специальные версии ресурсов для слабовидящих. Кроме того, учитываем интересы молодого поколения. Сейчас популярными средствами доставки информации являются социальные сети, поэтому мы размещаем правовую информацию в своих аккаунтах ("Одноклассники", "Вконтакте", "Твиттер"), на специальном канале в Telegram и чате в Viber, чтобы и молодежь была в курсе правовых новшеств.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-