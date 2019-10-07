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Общество
07 октября 2019, 12:37

Почти 657 тыс. белорусов уже приняли участие в переписи населения

Фото из архива
Фото из архива
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7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В переписи населения по данным на 10.00 7 декабря приняли участие 656,9 тыс. белорусов, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Из них через интернет переписались 366,7 тыс. человек.

На первом этапе переписи можно заполнить опросные листы самостоятельно по интернету, на стационарном участке или даже на своем рабочем месте, если организация использует возможности мобильных участков. Пользователи интернета могут заполнить анкету самостоятельно по адресам www.перепись.бел и www.census.by, используя при этом ресурс межбанковской системы идентификации. Кстати, это могут сделать как зарегистрированные, так и незарегистрированные пользователи МСИ. Первые - войдя с помощью логина и пароля, вторые - через СМС-код (указав свой идентификационный номер и номер мобильного телефона). Пройдя процедуру входа, человек получит предзаполненный переписной лист, где уже будут указаны фамилия, имя, отчество, личный номер, дата и место рождения. Останется дополнить его недостающей информацией. Таким образом можно переписать не только себя, но и всю свою семью.

Для онлайн-переписи выделен продолжительный период - с 4 по 18 октября. Параллельно работают мобильные стационарные участки по заявкам организаций.

С 4 октября начали работу стационарные участки (всего их 644), на сайте Белстата размещена интерактивная карта с их адресами, а также графиком работы. Эти пункты будут доступны весь период переписи - до 30 октября.

Переписчики же выйдут по адресам проживания респондентов 21 октября.-0-

Белстат показал, как пройти перепись по интернетуБелстат показал, как пройти перепись по интернету
При подготовке к переписи Белстат изучил передовой мировой опыт. Специалисты пришли к выводу, что нет необходимости готовить видеоролик, разъясняющий последовательность прохождения переписи по интернету.

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