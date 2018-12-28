Почти 67,7 тыс. человек планируется устроить на новые рабочие места в 2019 году

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2019 году планируется устроить на новые рабочие места почти 67,7 тыс. человек. Это следует из постановления Совета Министров от 27 декабря 2018 года №950, которым утверждены прогнозные показатели в области содействия занятости населения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Количество трудоустроенных на вновь созданные рабочие места за счет организации новых производств (включая реконструкцию, расширение производства, увеличение сменности) и предприятий в 2019 году должно составить 67 660 человек. Наибольшая доля приходится на Минск - 27 тыс.

Уровень общей безработицы в возрасте 15-74 лет не должен превысить 5%.

Постановлением также утвержден перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда на 2019 год - их 53.

Облисполкомам поручено при необходимости предусмотреть допсредства местных бюджетов, которые направят на мероприятия по содействию занятости в районах с напряженной ситуацией на рынке труда.

Эффективность работы руководителей райисполкомов и горисполкомов предлагается оценивать по выполнению прогнозных показателей по количеству трудоустроенных на новые рабочие места.

Аналитическая информация о выполнении показателей в области содействия занятости, эффективности принимаемых мер, в том числе на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда, будет аккумулироваться в Минтруда, а затем передаваться в Совмин.-0-